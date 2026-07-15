Presidente de México firma iniciativa de ley contra el feminicidio: esta sería la pena

El gobierno de México informó este miércoles que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para castigar con hasta 70 años de cárcel el feminicidio.

México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con una decena de asesinatos en promedio al día, según Naciones Unidas.

El feminicidio ha sido motivo de protestas en los últimos años, porque, además, en muchos casos, los agresores salieron impunes.

La iniciativa será presentada ante el Congreso bicameral, que ya reformó la Constitución el 6 de mayo para abrir paso a esta ley.

El proyecto homologa la definición del delito y unifica la forma como se investiga, juzga y sanciona. El gobierno apuntó que los 32 estados del país lo hacen de forma distinta y en muchos casos no toma en cuenta el contexto de violencia en el que viven las víctimas.

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La presidente Claudia Sheinbaum dijo que espera que le ley lleve a que "haya cero impunidad" en este delito.

La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión. Actualmente, los estados del país tienen sanciones distintas. Por ejemplo, en Zacatecas es de 30 a 50 años de cárcel.

También establece agravantes que pueden aumentar la sanción como que la víctima sea niña, adolescente o esté embarazada. Además, prohíbe la prescripción del delito.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confió en que la iniciativa será aprobada en septiembre, cuando inicia un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.