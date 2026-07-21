NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
FIFA

En el seno de la FIFA ya se habla del Mundial 2030: este es el panorama de Venezuela para clasificar a la próxima Copa del Mundo

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de un puesto de venta de banderas, entre ellas la de Venezuela y la FVF - EFE
Fotografía de un puesto de venta de banderas, entre ellas la de Venezuela y la FVF - EFE
Respecto a 'La Vinotinto', sus opciones para clasificar al Mundial 2030 han dado un giro debido a los planes de celebración del centenario.

La FIFA confirmó que la Copa Mundial de 2030 se celebrará en seis países de tres continentes para conmemorar su centenario.

o

España, Marruecos y Portugal serán las sedes principales, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los partidos inaugurales.

Según trasciende, esa competición contará con 64 selecciones participantes. Dicha edición histórica se dividirá en 16 grupos de cuatro equipos cada uno, y los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final.

Respecto a la selección venezolana de fútbol, sus opciones para clasificar al Mundial 2030 han dado un giro debido a los planes de celebración del centenario.

Para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, la CONMEBOL otorga 6,5 cupos directos (6 clasificaciones directas y 1 al repechaje).

o

Sin embargo, el formato de disputa será diferente, ya que Argentina, Paraguay y Uruguay, combinados, están clasificados directamente.

Así las cosas, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela competirían en un formato de todos contra todos.

o

En ese sentido, aunque tres países ya tienen su boleto asegurado, la CONMEBOL tiene la intención de mantener el formato tradicional de todos contra todos.

Allegados a Conmebol detallan que Argentina, Uruguay y Paraguay participarían para no perder ritmo competitivo y definir incentivos económicos o posiciones para otros torneos (como una nueva Nations League conjunta con Europa), pero sus partidos no restarían puntos en la carrera por los cupos de las otras siete selecciones.

Temas relacionados:

FIFA

La Vinotinto

Mundial

Copa del Mundo

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Se confirman la muerte de 3 personas en Venezuela por Hantavirus en medio de la tragedia por los terremotos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Daniel Ortega es una máxima amenaza a la democracia”: excandidato presidencial nicaragüense

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Deportes

Ver más
Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Presidente de Conmebol reveló el número de selecciones que tendrá el Mundial 2030: "Una gran oportunidad para el fútbol"

Foto de referencia de los Juegos Olímpicos (EFE)
Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional levanta restricciones a deportistas rusos y podrán competir para los Olímpicos de 2028

Orlando Gill, arquero de la selección de Paraguay en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Arquero de selección sudamericana lidera ranking de mejores valorados y con más atajadas del Mundial 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
Terremoto en Venezuela

Un italiano está entre las víctimas mortales de los terremotos que sacudieron a Venezuela; sigue la búsqueda desesperada de sobrevivientes

Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella - AFP
Bernie Moreno

Bernie Moreno se reunió personalmente con Abelardo de la Espriella tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia: "Victoria épica"

Zona Atlántida, una de las afectadas por los terremotos en Venezuela - Foto captura
Terremoto en Venezuela

Tras los terremotos, zonas comerciales como Atlántida siguen sin ser atendidas en Venezuela

Diana Corrales, líder del Contingente USAR COL-1 / Conjunto residencial en La Guaira devastado por terremotos - Fotos: NTN24 / EFE
Terremoto en Venezuela

"Hay un porcentaje alto de que eso se materialice": rescatista colombiana en Venezuela sobre personas que aún pueden ser rescatadas bajo los escombros

Mundial 2026 - Foto: EFE
Fútbol

Presidente de Conmebol reveló el número de selecciones que tendrá el Mundial 2030: "Una gran oportunidad para el fútbol"

Foto de referencia de los Juegos Olímpicos (EFE)
Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional levanta restricciones a deportistas rusos y podrán competir para los Olímpicos de 2028

Lindsey Graham, exsenador de EEUU. (EFE)
Senador

La reveladora declaración del senador Lindsey Graham antes de morir sobre futuro de Cuba y Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre