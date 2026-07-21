En el seno de la FIFA ya se habla del Mundial 2030: este es el panorama de Venezuela para clasificar a la próxima Copa del Mundo
La FIFA confirmó que la Copa Mundial de 2030 se celebrará en seis países de tres continentes para conmemorar su centenario.
España, Marruecos y Portugal serán las sedes principales, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los partidos inaugurales.
Según trasciende, esa competición contará con 64 selecciones participantes. Dicha edición histórica se dividirá en 16 grupos de cuatro equipos cada uno, y los dos mejores de cada grupo avanzarán directamente a los dieciseisavos de final.
Respecto a la selección venezolana de fútbol, sus opciones para clasificar al Mundial 2030 han dado un giro debido a los planes de celebración del centenario.
Para las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, la CONMEBOL otorga 6,5 cupos directos (6 clasificaciones directas y 1 al repechaje).
Sin embargo, el formato de disputa será diferente, ya que Argentina, Paraguay y Uruguay, combinados, están clasificados directamente.
Así las cosas, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela competirían en un formato de todos contra todos.
En ese sentido, aunque tres países ya tienen su boleto asegurado, la CONMEBOL tiene la intención de mantener el formato tradicional de todos contra todos.
Allegados a Conmebol detallan que Argentina, Uruguay y Paraguay participarían para no perder ritmo competitivo y definir incentivos económicos o posiciones para otros torneos (como una nueva Nations League conjunta con Europa), pero sus partidos no restarían puntos en la carrera por los cupos de las otras siete selecciones.