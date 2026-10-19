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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Hombre arrastró un cilindro con insignias del ELN por las calles de El Carmen tras permanecer abandonado: se durmió junto a él

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre arrastro cilindro del ELN - Captura de pantalla de Redes Sociales y Canva
Hombre arrastro cilindro del ELN - Captura de pantalla de Redes Sociales y Canva
El ciudadano, que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol, trasladó el objeto desde la entrada del municipio de Norte de Santander hasta el casco urbano. La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales.

Un hombre, que al parecer sería un habitante en condición de calle, retiró un cilindro sospechoso con insignias alusivas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecía abandonado en la entrada del municipio de El Carmen, Norte de Santander. El ciudadano, quien, según las imágenes difundidas en la zona, parecía estar bajo los efectos del alcohol, arrastró el objeto por la vía principal y luego lo llevó hasta el casco urbano.

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El hecho ocurrió en el corredor que comunica a Ocaña con El Carmen, en la región del Catatumbo. El cilindro, pintado de rojo y negro y con marcas relacionadas con el grupo armado ilegal, había generado preocupación entre los habitantes y conductores que transitaban por el sector, ante la posibilidad de que contuviera explosivos.

De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, el elemento llevaba varios días abandonado en el lugar, mientras la comunidad esperaba una inspección especializada que permitiera establecer si representaba una amenaza. La situación también habría afectado la movilidad y generado temor entre quienes debían pasar cerca del objeto.

El hecho quedó registrado en videos grabados por habitantes de El Carmen y difundidos posteriormente en redes sociales. En las imágenes se observa al ciudadano acercarse al cilindro y comenzar a arrastrarlo por la vía, sin equipos de protección ni acompañamiento de personal especializado.

Durante el recorrido, el hombre cuestionó el temor de quienes se encontraban cerca y aseguró que el objeto no contenía nada en su interior. Sin embargo, esa afirmación no permite establecer qué había dentro del cilindro ni descartar, por sí sola, la presencia de material explosivo.

El ruido del objeto al golpear contra el pavimento y las calles empedradas aumentó la inquietud de algunos vecinos. Pese a ello, el ciudadano continuó desplazándolo por diferentes sectores del municipio.

Posteriormente, el hombre se detuvo en un andén y quedó dormido junto al cilindro, según se aprecia en los registros audiovisuales que circularon entre los habitantes.

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Minutos después, uniformados de la Policía llegaron al lugar y se aproximaron con cautela. Cuando el ciudadano despertó, volvió a tomar el objeto y lo lanzó cuesta abajo, lo que provocó que varias personas, incluidos algunos policías y curiosos, se apartaran ante el temor de una posible detonación.

El cilindro rodó por la calle sin que se registrara una explosión en ese momento. Aunque la reacción de algunos presentes estuvo acompañada de risas por lo inusual de la escena, la manipulación de un elemento sospechoso representaba un riesgo para el hombre y para quienes estaban cerca.

Cabe resaltar que la situación se registró en medio de las preocupaciones por la presencia de grupos armados ilegales en el Catatumbo, una región de Norte de Santander que ha enfrentado hechos de violencia y afectaciones a la población civil.

En El Carmen también se han reportado otros hallazgos de cilindros con marcas alusivas al ELN. Caracol Radio informó sobre un nuevo elemento encontrado en la entrada del municipio el 18 de octubre, mientras que otros reportes mencionaron hallazgos anteriores durante julio y octubre. Estos episodios corresponden a reportes distintos y no permiten concluir que todos los objetos tuvieran el mismo origen o contenido.

Por ahora, es importante establecer si el cilindro trasladado por el hombre fue sometido a una inspección técnica y qué resultados arrojó la revisión. También se requiere esclarecer quién dejó el elemento en la vía y si representaba una amenaza para los habitantes.

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