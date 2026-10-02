NTN24
Viernes, 02 de octubre de 2026
Viernes, 02 de octubre de 2026
Dictadura en Nicaragua
Programa: Club de Prensa

Habla hombre que confrontó a Ortega en cadena nacional y en vivo: "Me convertí en su enemigo y puso precio a mi cabeza"

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
El líder político nicaragüense Lesther Alemán, quien actualmente reside en el exilio en Estados Unidos, se dio a conocer en 2018 por confrontar en cadena nacional y en vivo al dictador Daniel Ortega. En entrevista con NTN24, Alemán se refirió a su caso y aseguró que en ese momento solo pensó en hacer visible el clamor de los nicaragüenses para ese entonces.

También le puede interesar

Lesther Alemán - AFP
Dictadura en Nicaragua

Habla hombre que confrontó a Ortega en cadena nacional y en vivo: "Me convertí en su enemigo y puso precio a mi cabeza"

Foto: Anna Sofía Benítez y Caridad Silvente - Foto: NTN24
Régimen cubano

Así avanza el atroz caso de represión en Cuba contra una influencer y su madre: insólita condena

Capturas Colombia - Foto por Presidencia de Colombia
Captura

Macrooperación en Colombia golpea al ELN, al Clan del Golfo, Los Pachenca y otros grupos criminales

Bandera de Israel-Foto: EFE
Antisemita

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Sede de la OEA y Daniel Ortega - Fotos: EFE
OEA sobre Nicaragua

Esta es la resolución aprobada en la OEA que exige al régimen de Nicaragua "establecer las condiciones para elecciones libres"

Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país - Fotos: EFE/Captura videos
Apagones Venezuela

¡No aguantan más! Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Habla hombre que confrontó a Ortega en cadena nacional y en vivo: "Me convertí en su enemigo y puso precio a mi cabeza"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Así avanza el atroz caso de represión en Cuba contra una influencer y su madre: insólita condena

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello y Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar asesinado Ronald Ojeda / FOTO: Captura de pantalla
Ronald Ojeda Moreno

Hermano del militar asesinado Ronald Ojeda habla sobre la presunta implicación de Diosdado Cabello

Los cuerpos de los criminales abatidos en La Guajira / FOTO Captura de video
Colombia

¿Quiénes eran las otras dos personas que fueron abatidas en el operativo en el que cayó ‘Bendito menor’?

Desmantelan red de piratería del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

De la Espriella pone en jaque al ELN: desmantelan red de piratería e incautan material para explosivos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar asesinado Ronald Ojeda / FOTO: Captura de pantalla
Ronald Ojeda Moreno

Hermano del militar asesinado Ronald Ojeda habla sobre la presunta implicación de Diosdado Cabello

Los cuerpos de los criminales abatidos en La Guajira / FOTO Captura de video
Colombia

¿Quiénes eran las otras dos personas que fueron abatidas en el operativo en el que cayó ‘Bendito menor’?

Desmantelan red de piratería del ELN / FOTO: Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

De la Espriella pone en jaque al ELN: desmantelan red de piratería e incautan material para explosivos

Piden libertad para Rocío San Miguel - Foto: EFE
Presos políticos

Penas de tres a 18 años: se conocen condenas del régimen venezolano por "Brazalete Blanco", el mismo caso por el que fue absuelta Rocío San Miguel

Consulado de Venezuela en Nueva York
Nueva York

¿Están abriendo el consulado de Venezuela en Nueva York? Estuvimos en el lugar y esto presenciamos

Masoud Pezeshkian - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán asegura que es Estados Unidos quien "debe decidir" si quiere terminar la guerra

Delcy Rodríguez y Donald Trump - Fotos: AFP/EFE
Delcy Rodríguez

"Delcy Rodríguez está engañando a Washington, esa criminal no puede seguir en el poder": eurodiputado de Vox

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023