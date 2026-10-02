Habla hombre que confrontó a Ortega en cadena nacional y en vivo: "Me convertí en su enemigo y puso precio a mi cabeza"

El líder político nicaragüense Lesther Alemán, quien actualmente reside en el exilio en Estados Unidos, se dio a conocer en 2018 por confrontar en cadena nacional y en vivo al dictador Daniel Ortega. En entrevista con NTN24, Alemán se refirió a su caso y aseguró que en ese momento solo pensó en hacer visible el clamor de los nicaragüenses para ese entonces.