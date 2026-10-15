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Tenista serbio fue suspendido hasta 2050 por dirigir una "red corrupta" para arreglar partidos

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto referencia | EFE
Foto referencia | EFE
El serbio, según confirmó la ITIA, amañó seis partidos, incluidos cinco en los que participó.

Un tenista serbio fue sancionado con 24 años de suspensión en el deporte, hasta 2050, por dirigir una "red corrupta" de amaño de partidos, anunció este jueves la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA).

Se trata de Stefan Milicevic, de 29 años. El serbio, según confirmó la ITIA, amañó seis partidos, incluidos cinco en los que participó, e intentó manipular otros seis entre 2022 y 2024.

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"Milicevic también fue acusado de reclutar o intentar reclutar a múltiples jugadores profesionales como parte de una red corrupta durante el mismo periodo, lo que dio lugar a que varios otros jugadores amañaran partidos", añadió la entidad en un comunicado.

Milicevic, cuyo mejor ranking ATP fue un modesto 1.338, no participó ni cooperó con la investigación, según la ITIA, y también fue multado con 70.000 dólares (62.400 euros).

"Mientras esté suspendido, Milicevic no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los Grand Slams o cualquier asociación nacional", afirmó la ITIA.

Su suspensión terminará oficialmente el 8 de octubre de 2050 cuando tendría un poco más de 50 años.

Los partidos manipulados por Milicevic harían parte del circuito ITF, al que muchos prospectos de jugadores intentan acceder para sumar sus primeros puntos en el ranking ATP.

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Serbia es cuna de algunos grandes tenistas y no deja de ser un fuerte golpe a la reputación del país la caída en desgracia de Milicevic.

El país balcánico vio surgir, por ejemplo, a la leyenda viviente del tenis, Novak Djokovic, quien en su dorada carrera ya se convirtió en el jugador con más Grand Slams ganados de la historia con un total de 24.

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