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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Estados Unidos

Renuncia fiscal federal clave en la acusación de EE. UU. contra Raúl Castro

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
fiscal federal de Florida Jason Reding Quiñones-Foto EFE
fiscal federal de Florida Jason Reding Quiñones-Foto EFE
El funcionario judicial, responsable de imputar a altos mandos del régimen cubano, abandonó sus funciones de manera repentina sin detallar las causas de su salida.

El fiscal federal del distrito sur de Florida, Jason Reding Quiñones, presentó su renuncia este viernes sin ofrecer explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a abandonar un cargo desde el cual lideró investigaciones de alto perfil, incluida la histórica acusación contra el dictador cubano Raúl Castro.

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“Presenté mi renuncia al presidente como fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, efectiva a partir de hoy”, escribió Quiñones en su cuenta en la red social X.

El ya exfiscal agradeció al mandatario norteamericano, Donald Trump, por su nombramiento y calificó la experiencia como “un privilegio único en la vida”, sin ahondar en las razones de su partida.

Quiñones supervisó uno de los casos más emblemáticos de su gestión: la acusación formal contra Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrida hace tres décadas.

La acusación, que también incluye a otros militares cubanos presuntamente implicados en el derribo de dos avionetas, fue presentada públicamente en mayo pasado en la Torre de la Libertad de Miami, un sitio de profundo valor simbólico para el exilio cubano.

Actualmente, Quiñones lideraba una investigación sobre una supuesta conspiración de rivales políticos de Trump para impedir que el actual mandatario llegara al poder mediante indagatorias penales y de inteligencia. Sin embargo, varios fiscales asignados a esta causa abandonaron el caso semanas atrás debido a discrepancias internas.

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La renuncia de Quiñones deja interrogantes sobre la continuidad de las pesquisas en curso y marca el cierre de una gestión caracterizada por casos de alto impacto que captaron la atención tanto de la comunidad cubanoamericana en Florida como del panorama político nacional.

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