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Viernes, 17 de julio de 2026
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Departamento de Estado de Estados Unidos mejoró condición en alertas de viajes para país sudamericano

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
El informe, publicado el 10 de julio de 2026, indica que, en términos generales, el país sigue siendo un destino seguro para los turistas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para la Argentina y mantuvo al país en Nivel 1.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina informó la modificación a través de un posteo en X.

“Si bien la evaluación general del país se mantiene en el Nivel 1: Tomar las precauciones habituales, esta actualización, basada en las recomendaciones de la Embajada de los EE.UU . en Buenos Aires, elimina a la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) como zona específica de mayor riesgo”, señaló.

En su actualización, la ciudad de Rosario mejoró su calificación y pasó del Nivel 2 al Nivel 1, pese a ello, el aviso mantiene una advertencia específica sobre la violencia y los delitos asociados a grupos criminales en esa ciudad.

“Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador (Maximiliano) Pullaro y el intendente (Pablo) Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!”, indicó el embajador Peter Lamelas.

El informe, publicado el 10 de julio de 2026, indica que, en términos generales, el país sigue siendo un destino seguro para los turistas.

Sin embargo, mantiene advertencias relacionadas con la delincuencia y la violencia, especialmente por la incidencia de robos menores en sitios turísticos concurridos y en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires.

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El reporte señala que la delincuencia urbana representa un problema en varias ciudades, entre ellas Buenos Aires, Rosario y Mendoza, además de la provincia de Buenos Aires. Entre los delitos más frecuentes menciona robos, hurtos cometidos por carteristas, estafas y el robo de teléfonos celulares y bolsos.

Según el documento, estos incidentes pueden registrarse tanto en la vía pública como en restaurantes, lobbies de hoteles, terminales de ómnibus y trenes, medios de transporte público y puertos de cruceros. Asimismo, recomienda no colocar objetos de valor en el equipaje despachado.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el informe identifica a San Telmo, La Boca, Retiro, Palermo y la calle Florida como los sectores con mayores niveles de criminalidad. Fuera de la capital, destaca a Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno como algunos de los municipios con una mayor incidencia de delitos violentos.

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