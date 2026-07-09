A diferencia de Balogun de EE. UU., Olise no contó con la misma suerte; la FIFA rechazó recurso de Francia con el que pretendía se le retirara la tarjeta amarilla al extremo

El combinado ‘galo’ recibió respuesta por parte de la FIFA respecto al recurso de apelación presentado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por la tarjeta amarilla al extremo Michael Olise, impuesta durante el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo ante Paraguay.

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La medida por el Comité Disciplinario del ente regulador del fútbol mundial se da en medio de la polémica que ha desatado la suspensión de la tarjeta roja impuesta al futbolista de los Estados Unidos Folarin Balogun, la cual le fue retirada con antelación al juego ante Bélgica.

El miércoles previo al juego por los cuartos de final del Mundial, ante Marruecos, el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, dio a conocer que la sanción al extremo se mantiene.

"No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, dijo el seleccionador en rueda de prensa.

Por lo tanto, la tarjeta contra el atacante se mantiene y deja en riesgo al futbolista, quien, de ser amonestado nuevamente, quedaría impedido para el juego de la semifinal en dado caso de que su selección llegue a avanzar.

La FFF había acudido al Comité Disciplinario de la FIFA al considerar injusta la tarjeta impuesta a Michael Olise, en medio de una discusión con el futbolista paraguayo Matías Galarza, durante el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo. En medio del forcejeo e intercambio de palabras entre ambos futbolistas, el centrocampista guaraní fingió ser agredido por el francés, cayendo sobre el césped, hecho que llevó al árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev a amonestar al jugador galo, pese a no existir un contacto directo real.

Esta decisión abre el debate sobre la transparencia del ente regulador del fútbol mundial, teniendo en cuenta la medida tomada frente al caso del delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, a quien se le retiró la tarjeta roja por juego peligroso ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, en una jugada que ponía en riesgo al jugador rival. Pese a eso, se le levantó la sanción y se le permitió ser parte de la nómina inicialista ante Bélgica, por los octavos de final.

Frente a esta situación, el debate en redes sociales, teniendo en cuenta la influencia que tuvo el presidente Donald Trump, al contactar directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para tratar este tema.

“Corrupción al estilo FIFA, episodio XXVIII…”, “Tarjeta amarilla por haber derribado al adversario con la fuerza de la mirada”, “Podrida hasta la médula la FIFA”. "Eso le quita la suspensión a un jugador americano que comete una falta flagrante, pero eso avala una simulación de un paraguayo. La FIFA 20/20”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.