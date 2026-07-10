Israel revela información de inteligencia sobre supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

El Mossad de Israel, la reconocida agencia de inteligencia exterior, compartió información de inteligencia con Estados Unidos respecto a un plan nuevo y "específico" de Irán para asesinar al presidente Donald Trump.

Los informes llegan cuando los nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán han avivado el temor del regreso a una guerra total, y después de que Trump utilizara misteriosamente un avión antiguo para salir de Turquía tras la cumbre de la OTAN.

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Aunque Washington ha estado monitoreando "un flujo constante" de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar a Trump, "la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico".

El diario The Wall Street Journal publicó una información similar citando a fuentes no identificadas.

Cabe recordar que Teherán lleva años prometiendo venganza contra Trump por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

"Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al regreso de una cumbre de la OTAN en Turquía.

Trump utilizó su antiguo avión Air Force One para salir de Turquía. El mandatario envió por adelantado a su nuevo jet, un regalo de Catar, rumbo a Reino Unido, donde cambió de avión para volar a Washington.

Este cambio no pasó desapercibido durante el primer viaje al extranjero del nuevo avión, pues se desataron todo tipo especulaciones sobre problemas de seguridad, especialmente luego de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques contra Irán, país que limita con Turquía.

El diario The New York Times informó más tarde el miércoles que el cambio se realizó a solicitud del Servicio Secreto de Estados Unidos "como medida de seguridad".

Esto se da, además, luego de multitudinarias movilizaciones en Irán para despedir al abatido líder supremo Alí Jamenei, que cayó tras un importante operativo militar de Estados Unidos.

Ciudadanos que asistieron al funeral de ayatolá pidieron "la cabeza de Trump" como respuesta a la baja de su máximo jefe espiritual y político.