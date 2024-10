Falleció a los 58 años Frank Fritz, el mítico presentador de 'Cazadores de tesoros' de History Channel

Este miércoles se conoció el fallecimiento de Frank Fritz, el mítico presentador de 'Cazadores de tesoros' de History Channel.

De acuerdo con su representante Bill Stankey, el presentador falleció el lunes 30 de septiembre tras permanecer hospitalizado durante dos años debido a un derrame cerebral.

"Tras dos años luchando contra las secuelas de un derrame cerebral, Frank nos deja un legado de pasión por objetos raros y momentos inolvidables. Descansa en paz, Frank. Mike, History y todos los fans de 'Cazadores de Tesoros' te echarán mucho de menos", indicó Mike Wolfe, su gran amigo y compañero de la serie.

Frank Fritz se alejó de "American Pickers" en 2021 luego de 12 años presentando el programa. Además, tomó un descanso para lidiar con problemas relacionados con su enfermedad de Crohn.

“Conozco a Frank por más de la mitad de mi vida y lo que has visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador que era tan sensible como divertido. El mismo fuera de cámara que estaba encendido, Frank tenía una manera de llegar a los corazones de tantos solo siendo él mismo”, dijo Wolfe.

VEA TAMBIÉN Médico se declara culpable de la muerte del actor de 'Friends' Matthew Perry o

Quién hubiera soñado que compartiríamos la cabina de una camioneta blanca de carga frente a millones de personas interesadas en nuestras aventuras. Antes del espectáculo despegaríamos juntos a lugares que nunca supimos que existían sin destino en mente y sólo la pasión compartida por descubrir algo interesante e histórico”, agrega el mensaje.

La noticia generó todo tipo de reacciones de sus más fieles seguidores que no se perdían su programa de televisión.

"Muy triste, veo el programa, aunque sean repetidos”, “Una gran pérdida, descanse en paz, Frank", "Muy linda la serie, no será lo mismo sin él", "Tus ocurrencias y carisma siempre quedarán con quienes seguimos el programa", fueron algunos de los comentarios.

Según TMZ, el mítico presentador, que falleció a los 58 años, estaba en un centro de cuidados paliativos de Quad Cities.