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Carlo Ancelotti da un timonazo y convoca en Brasil a solo nueve jugadores que estuvieron en el Mundial 2026 para amistosos

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Brasil disputará sus próximos partidos amistosos contra Australia e India tras quedar por fuera del Mundial 2026 en octavos de final.

Los regresos de João Pedro y Estêvão resaltan en una renovada convocatoria de Brasil para sus próximos amistosos contra Australia e India, anunciada este miércoles por el seleccionador nacional, el italiano Carlo Ancelotti.

El delantero João Pedro, de 24 años, fue uno de los jugadores sacrificados por Ancelotti para dar lugar a Neymar en el listado del Mundial 2026, en el que la Canarinha fue eliminada en los octavos de final por Noruega.

Ha tenido un sólido comienzo de temporada con el Chelsea en la Premier League, con dos goles y dos asistencias en las primeras tres fechas.

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Estêvão, a su vez, era una pieza clave en el Scratch, pero se perdió la Copa del Mundo debido a una lesión.

Vive un momento difícil en el propio Chelsea, con apenas 16 minutos de juego en el arranque de la liga inglesa, mientras la prensa asoma la posibilidad de un cambio de aires.

En su primer llamado tras el fracaso mundialista, Ancelotti incluyó numerosos nombres nuevos, como los arqueros Pedro Morisco y Otávio, el zaguero Mauro Júnior y los centrocampistas Breno Bidon y Gabriel Bontempo.

"Es una lista equilibrada. Tenemos jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo que creo que van a ser importantes para la próxima generación y tenemos jóvenes con calidad para el futuro de la Seleção", dijo el entrenador en rueda de prensa.

"No hay puertas cerradas. Siguen abiertas para todos", aclaró en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Rio de Janeiro.

Los pentacampeones mundiales jugarán contra Australia el 25 y el 29 de septiembre, en las ciudades de Townsville y Brisbane, y después enfrentarán a India el 3 de octubre en Calcuta.

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Solo nueve de los 26 futbolistas que representaron a Brasil en el Mundial de Norteamérica 2026 aparecen en el nuevo llamado.

Se trata, eso sí, de jugadores fundamentales en la reconstrucción que emprende Ancelotti.

Figuran entre ellos los atacantes Vinícius Júnior y Raphinha, astros del Real Madrid y el Barcelona; el mediocampista Bruno Guimarães y los centrales Gabriel Magalhães y Marquinhos.

Entre las grandes ausencias con respecto a la cita mundialista están Neymar, quien anunció su retiro de la selección brasileña, de la que es máximo anotador con 80 goles; así como el mediocampista Casemiro y el guardameta Alisson.

"Yo no miro la edad de los jugadores, pero ahora es el momento de priorizar a los jóvenes con potencial", explicó el técnico.

Y ejemplificó su plan con Alisson: "Lo conocemos muy bien. Si cuando llegue la Copa América (en 2028), Alisson sigue siendo el mejor portero de Brasil, va a estar", subrayó.

Una de las reapariciones destacadas es el centrodelantero Pedro, de 29 años.

Histórico en el Flamengo, club con el que ha ganado dos veces la Copa Libertadores, ha tenido un historial limitado con la Seleção.

Solo ha jugado seis partidos con la camiseta verdeamarela, en los que marcó un gol, aunque estuvo en el Mundial de Catar 2022 bajo la dirección de Tite.

Convocatoria:

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Jair Cunha (Nottingham Forest, Inglaterra), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV Eindhoven, Países Bajos), Vitor Reis (Manchester City, Inglaterra) y Wesley (Roma, Italia).

Centrocampistas: Andrey Santos (Manchester United, Inglaterra), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus, Italia) y Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Endrick y Vinícius Júnior (Real Madrid, España), Estêvão y João Pedro (Chelsea, Inglaterra), Pedro y Samuel Lino (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona, España) y Rayan (Bournemouth, Inglaterra).

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