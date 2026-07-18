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Sábado, 18 de julio de 2026
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Médicos

"El futuro ya está acá": doctora colombiana explica cómo funcionan las innovadoras terapias regenerativas

julio 18, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Mujeres de Ataque
Ángela Almanza dijo en NTN24 que el proceso consiste en la implantación de células que "restauran las señales que se han perdido" con el envejecimiento.

Ángela Almanza, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, explicó en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 cómo funcionan las terapias de la medicina regenerativa.

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"No ha sido un camino muy fácil, no es un camino muy transitado, pero definitivamente la gente dice que la medicina regenerativa es el futuro, pero ese futuro ya está acá, solamente que ahora se está mostrando la evidencia de una forma mucho más rigurosa y este tipo de tratamientos se están volviendo cada vez más populares", expuso Almanza.

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La doctora señaló que las terapias regenerativas tienen varios escalones y, desde su rol de formación como ortopedista traumatóloga cirujana de rodilla, considera que "la pasión de los que somos (son) cirujanos, es operar".

Las células para el proceso de la medicina regenerativa, explicó Almanza, "se pueden obtener de uno mismo, de la grasa y de la médula ósea", así como de tejidos donados más jóvenes como el cordón umbilical.

Lo que hacen estas células, indicó Almanza, es "mejorar las señales, restaurar las señales que se han perdido, al fin y al cabo, el envejecimiento es una pérdida de las señales adecuadas para recuperarnos, entonces nosotros empezamos a implantar más estas células".

Por medio de estos implantes en partes del cuerpo como los huesos, las articulaciones, los tendones y los discos de la columna, se obtienen resultados "maravillosos que nos dan años de vida".

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