Estados Unidos detuvo por segunda noche consecutiva los ataques contra el régimen de Irán: escasez de municiones sería la causa

Irán pasó una segunda noche sin bombardeos de Estados Unidos, en una pausa en la guerra de casi cinco meses que, según la prensa norteamericana, se debe en parte a la disminución de municiones y de interceptores Patriot.

Pese al alto el fuego firmado en abril y el protocolo de acuerdo de junio para avanzar en una paz duradera de junio, ambos países volvieron a los ataques en las últimas dos semanas debido a las tensiones alrededor del estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, aunque el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó ataques de mayor envergadura contra Irán, una relativa calma se instaló en la región tras casi dos semanas de enfrentamientos.

La interrupción de los bombardeos estadounidenses también propició una pausa en los ataques que el régimen de Irán había lanzado como represalia en los últimos días contra varios países vecinos, aliados de Washington.

"Las dos últimas noches, los estadounidenses detuvieron sus ataques. Como nuestra estrategia está esencialmente basada en la respuesta, también hemos interrumpido nuestras operaciones", afirmó el portavoz militar del régimen Mohamad Akraminia.

Pero si los estadounidenses "insisten en continuar la guerra, particularmente a través de ataques aéreos", el conflicto "se extenderá aún más", agregó Akraminia.

Esta pausa en los ataques revivió la esperanza de una reanudación de las negociaciones entre Washington y Teherán, truncadas por los combates en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

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Abierto después de la firma de un protocolo de acuerdo en junio que preveía un ciclo de negociaciones de paz de 60 días, Irán volvió a cerrar el estrecho tras la reanudación de las hostilidades.

En las últimas 24 horas, seis navíos que intentaron cruzar ese paso fueron detenidos, afirmó la televisión estatal de Irán.

Como ya ocurrió al comienzo de la guerra, el conflicto volvió a extenderse más allá de esta ruta marítima para incluir bases estadounidenses, barcos en la región y países en el Golfo.

Las operaciones estadounidenses contra Irán están "en pausa", informó CNN citando una fuente no identificada del Pentágono.

Los planes de escalar la campaña quedaron congelados en parte por la disminución de municiones, publicó The New York Times, que citó a dos personas informadas.

Trump también se expone al riesgo de una expansión de la guerra en Oriente Medio, el distanciamiento de aliados en el Golfo y un impacto mayor en la economía mundial, según el diario.

El Departamento de Defensa presentó a Trump un plan para la decimocuarta noche consecutiva de ataques, pero declinó aprobarlo para favorecer el diálogo, informó la plataforma de información Axios.