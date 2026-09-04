Florida cierra las puertas a estudiantes indocumentados en las universidades públicas

La Junta de Gobernadores de Florida aprobó por unanimidad una normativa que prohibirá a las universidades públicas del estado matricular a estudiantes indocumentados a partir del año 2027.

La restricción aplicará a los centros educativos del sistema estatal que hayan dejado fuera a solicitantes calificados por falta de cupos en los dos ciclos académicos anteriores.

La resolución alcanza a las 12 instituciones del sistema público de Florida, entre las que destacan la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central.

La norma no afectará de forma retroactiva a los alumnos sin estatus legal que ya se encuentran cursando sus carreras, ni tendrá jurisdicción sobre los centros de educación superior de carácter privado.

“Si un estudiante está aquí ilegalmente, su lugar debería quedar para un residente de Florida”, sostuvo el gobernador Ron DeSantis al respaldar públicamente la medida aprobada por la junta reguladora.

Por lo tanto, la decisión suma a Florida a un grupo de estados como Alabama, Georgia y Carolina del Sur que restringen el acceso universitario a personas en situación migratoria, se estima que en el estado se gradúan anualmente cerca de 8.000 estudiantes indocumentados de las escuelas secundarias, mientras que 60.000 sin estatus legal cursan actualmente estudios superiores.

Representantes de la Asociación de Profesores de Florida calificaron la disposición de discriminatoria, señalando que perjudica a jóvenes formados en el propio sistema escolar estadounidense y que aportan al desarrollo económico local.

Asimismo, la liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) señaló que el veto debilita el principio de igualdad de oportunidades y privará el mercado laboral de la región de profesionales capacitados en ingeniería, negocios y artes.