Descontento en aumento: venezolanos no aguantan cortes de energía y agitan las calles contra el régimen

La crisis por los prolongados apagones en Venezuela ha desencadenado una ola de manifestaciones ciudadanas que se ha extendido por todo el territorio nacional. Y es que los cortes eléctricos se extienden por múltiples horas, por lo que los venezolanos han salido a las calles con cacerolas, barricadas y bloqueos de carreteras para expresar su descontento.