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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Crisis en Venezuela
Programa: El Informativo

Descontento en aumento: venezolanos no aguantan cortes de energía y agitan las calles contra el régimen

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
La crisis por los prolongados apagones en Venezuela ha desencadenado una ola de manifestaciones ciudadanas que se ha extendido por todo el territorio nacional. Y es que los cortes eléctricos se extienden por múltiples horas, por lo que los venezolanos han salido a las calles con cacerolas, barricadas y bloqueos de carreteras para expresar su descontento.

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