Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Venezuela comenzó este jueves a dinamitar edificios colapsados por el doble sismo del mes pasado que dejó más de 5.500 muertos y cientos de estructuras destruidas, en medio del desconcierto de la población.

Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron mientras que 856 quedaron afectados por el movimiento sísmico. "Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar", dijo hace dos días en conferencia de prensa el ministro de Transporte del régimen y responsable de la recuperación de viviendas, Francisco Garcés.

Por la tarde se escuchó un estruendo seguido de una nube de humo en la zona de Catia La Mar, en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio.

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Desde temprano, los militares bloquearon el paso en varias manzanas cercanas a la zona donde se inició la detonación controlada de un edificio, mientras que una bandera roja fue anclada para alertar el peligro de las maniobras y la orden de mantener distancia.

"En el momento de la explosión nos encontramos terminando una santa eucaristía para darle descanso eterno a unos familiares que partieron de este plano. Y escuchamos la explosión y bueno, la gente se alteró porque fue algo, un estruendo bastante fuerte", dijo a la AFP Jesús Díaz, un abogado de 36 años, residente de La Guaira, que señaló que después la gente se tranquilizó.

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A poco más de un mes de los terremotos, el escenario en este destino turístico favorito de los caraqueños sigue siendo desolador, con montañas de escombros y edificios que quedaron en pie, pero sin muros y ventanas. Otras estructuras se ven inclinadas, como si estuvieran a punto de caer.

Por su parte, Diosdado Cabello, afirmó que la implosión ocurrió "tal cual fue planificada".

"Fue un trabajo hecho con los familiares, hecho con los que tienen dolientes (...) No se podía seguir buscando (cuerpos) por la inclinación peligrosa que tenía el edificio", dijo.

"Una vez que cae el edificio, se reanudan estas tareas" de recuperación de cuerpos para entregarlos a sus familiares, agregó.