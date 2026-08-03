"Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación": Trump lanza ultimátum al régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este lunes desde la Casa Blanca sobre la actualidad de la guerra con el régimen de Irán.

Desde allí, el mandatario aseguró que está negociando "en estos momentos" con Irán, pese a que la teocracia había negado esas conversaciones previamente.

Las negociaciones "están ocurriendo en estos momentos", explicó a periodistas Trump, quien aseguró: "Nosotros somos claros al respecto, son ellos los que lo niegan".

Sin embargo, aclaró que sus intenciones de dialogar con Irán no son eternas y advirtió que les está dando una última oportunidad antes de lanzar una arremetida sin precedentes.

"Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación... Si se me da la oportunidad de dejar vivir a muchas personas, quiero dar esa oportunidad", agregó.

"Van a avanzar rápidamente en un sentido u otro. No es muy complicado. Estamos hablando de la apertura del estrecho, de que esté abierto, literalmente, para mañana —completamente abierto—. Esa es la primera fase, y en la segunda fase hablaremos entonces del tema nuclear... Somos muy firmes al respecto: no pueden tener un arma nuclear", agregó.

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Más temprano, el mandatario, a bordo del avión presidencial, previo a su aterrizaje en la Base Conjunta Andrews cerca de Washington, dio declaraciones sobre los diálogos.

Según reveló Trump, Estados Unidos decidió frenar la respuesta militar, la cual llegó a calificar como “la más grande desde la Segunda Guerra Mundial”, por solicitudes directas de los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como a gestiones del propio régimen de Irán.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura “desnuclearización del Irán”.