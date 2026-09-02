Fuerzas de EE. UU. en El Pacífico rodearon barco asociado a narcos, detuvieron a sus tripulantes y luego lo hundieron: las imágenes del operativo

El Comando Sur de Estados Unidos informó que este miércoles 2 de septiembre interceptó una embarcación vinculada con actividades de narcotráfico del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros.

“El 2 de septiembre, bajo la dirección del Comandante del Comando Sur (#SOUTHCOM), General Francis L. Donovan, y en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador, la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó con éxito una embarcación que operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo de operaciones ilícitas de narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental”, indicó.

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“La inteligencia confirmó que la embarcación operaba en apoyo de la violenta organización narcoterrorista Los Choneros”, precisó.

La unidad del Ejército de Estados Unidos mencionó que Infantes de Marina y marineros norteamericanos, desplegados desde el USS San Antonio (LPD 17), “interceptaron, abordaron, registraron y despejaron la embarcación sin incidentes”.

“Las personas rescatadas de la embarcación están siendo entregadas a las autoridades ecuatorianas. Una vez despejada la embarcación, las fuerzas americanas la hundieron”, mencionó.

El Comando afirmó que con esta interceptación se “interrumpe un nodo crítico en la cadena logística de los narcotraficantes y promueve los objetivos de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C) y la JTF-WHEM para desmantelar las redes narcoterroristas”.

“El Departamento de Guerra y el Comando A3C mantienen su firme compromiso de derrotar a los narcoterroristas en el hemisferio occidental y defender nuestra patria”, mencionó.

Sobre esta operación el general Donovan aseveró que el Comando está “tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir las sofisticadas redes logísticas utilizadas por los narcoterroristas para traficar drogas y propagar la violencia en todo el hemisferio occidental”.

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“Esta operación demostró las capacidades de élite y la precisión de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, que se encuentra en alerta en la región para aplicar una presión sistémica total sobre estas redes”, remató.