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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Régimen de Venezuela

"Es hora de sacar a Delcy del poder": Carlos Giménez arremete contra la encargada del régimen venezolano por indignante homenaje a Fidel Castro

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
La encargada del régimen de Venezuela recordó al fallecido dictador cubano con motivo del centenario de su nacimiento.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a generar cuestionamientos por sus posiciones políticas después de rendir homenaje a Fidel Castro, fundador de la revolución cubana, con motivo del centenario de su nacimiento.

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A través de su cuenta en X, Rodríguez aseguró que Castro “forma parte de los líderes que trascienden el tiempo y permanecen en la memoria colectiva” y destacó su supuesto compromiso con “la dignidad, la justicia social, la soberanía y el internacionalismo solidario”.

El mensaje fue publicado este jueves 13 de agosto, fecha en la que se conmemoran los 100 años del nacimiento de Castro, quien estuvo frente al régimen de Cuba durante décadas y murió en 2016.

Las palabras de Rodríguez provocaron una dura reacción de Carlos A. Giménez, congresista republicano de Estados Unidos por Florida, quien cuestionó que la encargada del régimen venezolano exaltara la figura del dictador cubano.

Revela una vez más sus verdaderos colores: comunista y marxista”, escribió Giménez en su cuenta de X.

Asimismo, el legislador también calificó a Fidel Castro como un “brutal dictador asesino comunista” y aseguró que fue responsable de la destrucción de Cuba y del éxodo de millones de personas que abandonaron la isla en busca de libertad.

Delcy Rodríguez representa esa misma ideología fracasada y es corresponsable de la tragedia, la represión y la destrucción que ha sufrido Venezuela”, afirmó Giménez.

Además agregó: "Es hora de sacar a Delcy Rodríguez del poder y comenzar una nueva era de libertad y democracia en Venezuela".

Carlos Giménez mantiene su presión contra el régimen de Venezuela

La nueva crítica del congresista se suma a una serie de pronunciamientos que ha realizado durante 2026 contra Delcy Rodríguez y el régimen venezolano.

Carlos A. Giménez, quien representa al distrito 28 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se ha mantenido como uno de los legisladores estadounidenses más críticos del régimen chavista y ha exigido una transición política que conduzca a elecciones libres y democráticas en Venezuela.

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En mayo, el congresista calificó a Rodríguez como una “dictadora interina” y sostuvo que forma parte del régimen que gobernó Venezuela bajo Nicolás Maduro. Además, aseguró que el país necesita avanzar hacia unas elecciones libres y democráticas.

Del mismo modo, Giménez también advirtió públicamente que, después de la entrega de Alex Saab a Estados Unidos, Diosdado Cabello podría ser el siguiente integrante del régimen en enfrentar a la justicia estadounidense y añadió: “Luego iremos por ella”, en referencia a Delcy Rodríguez.

Por eso, su más reciente pronunciamiento contra Rodríguez ocurre en medio de una postura que ha mantenido durante meses: presionar para que Venezuela avance hacia una transición democrática y cuestionar la permanencia de figuras vinculadas al chavismo en el poder.

Finalmente, cabe resaltar que Rodríguez continúa reivindicando públicamente a Fidel Castro y su legado de terror. Su mensaje por el centenario del nacimiento del dictador cubano volvió a poner en el centro del debate las posiciones ideológicas de la encargada del régimen de Venezuela y su relación política con el modelo cubano.

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