Gobierno de Colombia expulsa a 27 extranjeros por riesgos de seguridad en la frontera con Arauca: “Colombia no es refugio de delincuentes”

En desarrollo de las directrices emitidas por el Gobierno nacional en materia de soberanía y orden público, Migración Colombia y la Policía Nacional ejecutaron un operativo interinstitucional en el departamento de Arauca que concluyó con la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros vinculados a delitos de alto impacto.

La actuación migratoria, articulada con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales, permitió identificar a individuos que carecían de registros formales de ingreso al territorio nacional y que figuraban en bases de datos con múltiples anotaciones judiciales por conductas delictivas como el tráfico de estupefacientes, el hurto calificado, el porte ilegal de armas y diversas afectaciones a la convivencia ciudadana.

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“Colombia tiene las puertas abiertas para quienes vienen a trabajar honradamente, pero cerradas para quienes pretenden delinquir y aterrorizar a nuestra gente; nuestro país no es refugio de delincuentes, vengan de donde vengan”, aseveró el jefe de Estado al confirmar la ejecución de la medida a través de sus canales oficiales.



Los análisis interinstitucionales cruzaron las bases de datos del Sistema Nacional de Medidas Correctivas y el sistema SPOA de la Fiscalía, con la revelación de casos críticos como el de un deportado que acumulaba ocho anotaciones penales por delitos contra el patrimonio y otro infractor que registraba 55 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia.

La contundencia de estas acciones operativas ratifica el compromiso del Gobierno central por desarticular las redes delictivas transnacionales y devolver la tranquilidad a los ciudadanos en todas las regiones del país.

El principio de autoridad y el control soberano del territorio consolidan el orden necesario para preservar la paz social y la legalidad en toda la nación.

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La aplicación implacable de las normas migratorias constituye la garantía más efectiva para neutralizar las amenazas transnacionales y defender la tranquilidad de las familias colombianas.