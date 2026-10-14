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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Joe Manganiello y Sofía Vergara - Foto de EFE
Joe Manganiello y Sofía Vergara - Foto de EFE
Sofía Vergara

Joe Manganiello rompe el silencio tras mensaje de Sofía Vergara sobre los hombres narcisistas: "Se trata del sufrimiento que pasé"

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El actor aprovechó una entrevista para aclarar que sus memorias, Bloodlines, no están enfocadas en polémicas sentimentales, sino en la enfermedad que amenazó su vida.

Joe Manganiello se pronunció sobre las especulaciones que surgieron en redes sociales luego de que su exesposa, Sofía Vergara, compartió una publicación relacionada con las actitudes de los hombres narcisistas.

El actor aprovechó una entrevista en el programa CBS Mornings para aclarar que sus memorias, Bloodlines, no están enfocadas en polémicas sentimentales, sino en la enfermedad que amenazó su vida y en la lucha que enfrentó para salir adelante.

El tema salió a relucir durante la conversación con la periodista Gayle King, quien le preguntó por una historia de Instagram publicada por Vergara, de 54 años. La actriz de Modern Family había difundido una imagen compartida originalmente por su hijo, Manolo González Vergara, de 35 años, en la que se contrastaban las características de un buen hombre con las de una persona narcisista.

La publicación incluía una reflexión sobre las relaciones con personas que presentan este tipo de comportamientos y publicidad que, sin importar cuánto se haga por ellas, nunca parecen estar satisfechas y terminan responsabilizando a los demás.

“Recuerden, chicos, cuando traten con un narcisista, no importa cuánto hagan por ellos, porque les guardarán rencor y nada será suficiente, y siempre intentarán, de alguna manera, hacerlos quedar como los malos”, decía el mensaje.

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Ante el alcance de la publicación, King le plantó a Manganiello, de 49 años, que algunos usuarios pudieron interpretar las palabras de Vergara como una indirecta dirigida a él, en referencia a su matrimonio y posterior separación.

El actor, sin embargo, pidió que sus memorias fueran leídas antes de relacionar su contenido con las especulaciones sobre su vida amorosa. Según explicó, Bloodlines se concentra en las dificultades personales que atravesó a raíz de una enfermedad grave, así como en su experiencia de supervivencia y recuperación.

"Creo que cualquiera que haya dicho eso debería leer primero el libro y entender de qué se trata realmente, porque no se trata de eso. Se trata del sufrimiento por el que pasó", afirmó durante la entrevista.

En su autobiografía, Manganiello relata el diagnóstico y las consecuencias de una enfermedad autoinmune que, según ha contado, llegó a poner en riesgo su vida. También aborda diferentes aspectos de su vida personal durante los años que estuvo casado con la actriz colombiana.

De acuerdo con su relación, los primeros síntomas aparecieron poco después de que la pareja contrajera matrimonio en 2015. El actor sostiene que su estado de salud tuvo repercusiones en la relación y describe un distanciamiento emocional que, según su versión, se hizo evidente durante ese período.

Las memorias también incluyen afirmaciones sobre presuntas situaciones de tensión entre ambos. Manganiello asegura que Vergara se negó a abrazarlo y se burló de su mascota, un chihuahua. Estas declaraciones corresponden a la versión del actor y no constituyen, por sí mismas, una confirmación independiente de lo ocurrido.

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