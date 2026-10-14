Tradicional club de Madrid, España, es castigado con el cierre parcial de su estadio tras una protesta de sus aficionados

Este miércoles se anunció la sanción a uno de los clubes de fútbol más tradicionales de Madrid, España.

El Rayo Vallecano, del barrio de Vallecas, fue castigado con el cierre parcial de su estadio por un partido, tras el lanzamiento de objetos que obligaron a la suspensión del partido ante el Athletic Club del sábado.

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El conjunto madrileño también ha sido multado con 6.000 euros (6.689 dólares) por estos hechos, según la decisión del Comité de Disciplina, hecha pública por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El partido en el estadio de Vallecas fue suspendido el sábado por decisión del árbitro después de que tuviera que parar hasta en tres ocasiones el encuentro por el lanzamiento de aviones de papel, pelotas de goma y otros pequeños objetos.

Los aficionados del Rayo Vallecano buscaban protestar con esa acción contra la gestión del presidente del club madrileño Raúl Martín Presa.

La protesta ocurrió en el mismo día en que el Rayo volvió a jugar en su estadio, tras disputar sus tres primeros partidos ligueros en el vecino estadio de Butarque, en la localidad de Leganés.

El club ya había sido obligado a ello después de que las autoridades regionales madrileñas cerraran el suyo por "graves carencias" en materia de seguridad.

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No obstante, el gobierno regional madrileño autorizó de nueva la celebración de partidos en el estadio de Vallecas el 15 de septiembre pasado tras unas reparaciones de urgencia para mejorar la seguridad.

El equipo rayista tendrá que cerrar al público "el fondo situado sobre la zona de vestuarios" en su próximo encuentro de LaLiga contra el Elche el 24 de octubre en la décima fecha del campeonato español.

Sin embargo, aún hay dudas en la capital española por cuenta de la precaria infraestructura del estadio de Vallecas, lo que también ha provocado enérgicas protestas por parte de los seguidores del club.