La FVF confirma tres amistosos de Venezuela en el continente asiático: la Vinotinto se medirá frente a Japón, Corea del Sur y Jordania

La selección venezolana de fútbol sumará un tercer partido a su gira por Asia. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó que la Vinotinto se medirá ante Jordania el martes 6 de octubre en Amán.

El encuentro se incorporará a la agenda del combinado venezolano durante la ventana internacional extendida.

Con ello, el cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo busca dar con el "molde exacto" para enfrentar tanto la próxima Copa América como las venideras Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030.

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Con la incorporación de Jordania, el calendario de Venezuela en Asia queda de la siguiente manera:

Japón vs. Venezuela: lunes 28 de septiembre.

Corea del Sur vs. Venezuela: viernes 2 de octubre.

Jordania vs. Venezuela: martes 6 de octubre.

La gira permitirá al combinado nacional continuar con su preparación, dar minutos a distintos jugadores y evaluar nuevos talentos.