Nicolasito, aterrado tras el acuerdo militar de Pete Hegseth: "Toca tener paciencia"

La visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Venezuela, en la que se firmó un acuerdo militar, ha desatado diferentes reacciones de parte del chavismo, dentro de ellas la de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, preso en una cárcel de Nueva York. En reciente mensaje, ‘Nicolasito', como también se le conoce a este hombre, emitió un mensaje en el que se le siente un tono de miedo, desconfianza y cautela, tras la agenda de Hegseth en territorio venezolano durante el pasado miércoles 18 de noviembre.