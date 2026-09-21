Golpe con autoridad contra la criminalidad transnacional que opera en Colombia

Tras un operativo de la Policía Nacional en ciudades como Bogotá, Neiva, Barranquilla, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reportó el golpe a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de migrantes. De acuerdo con las autoridades, esta red gestionaba de manera irregular identidades y documentos colombianos tanto para ciudadanos venezolanos como dominicanos para su ingreso irregular en Europa y EE. UU.