Nuevo caso de abuso policial en Venezuela: captan a "funcionario" vestido de civil pidiendo papeles a un conductor

En Venezuela, específicamente en Caracas, se registró un nuevo caso de abuso de autoridad. Un policía vestido de civil fue grabado pidiendo papeles a un conductor.

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En el video se observa al "funcionario" amenazando al ciudadano. "Vamos a ir hasta el comando, déjame ver tus documentos... Si usted hiciera las cosas bien, nadie lo detiene", pronunció el supuesto oficial.

Según las leyes venezolanas, los funcionarios de seguridad que se encuentren vestidos de civil no estarían facultados para realizar controles de tránsito rutinarios, instalar alcabalas o solicitar documentos a conductores y transeúntes, salvo que exista una orden judicial o se trate de una situación de flagrancia delictiva.

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La normativa establece además que los procedimientos de control ciudadano deben realizarse bajo protocolos específicos de identificación.

En ese sentido, los funcionarios de organismos como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías estadales o municipales deben estar debidamente identificados y portar sus credenciales oficiales durante este tipo de actuaciones.

El temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.

A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.

Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.

Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.

El pasado lunes 24 de agosto, recordemos, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, dijo que "se eliminarán las alcabalas policiales" en Venezuela "y en su lugar se reforzará el patrullaje".