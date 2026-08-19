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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Abelardo de la Espriella

“Golpe contundente”: Abelardo de la Espriella confirma cuatro detenciones e incautación de armas tras combates entre Ejército y grupo criminal en el Cesar

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: @ABDELAESPRIELLA
Foto: @ABDELAESPRIELLA
El presidente de Colombia confirmó las detenciones con una foto del momento del operativo.

El Gobierno de Colombia asestó un nuevo golpe contra grupos criminales, esta vez contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN).

En un operativo llevado a cabo por el Ejército Nacional en el departamento del Cesar, se logró la captura de cuatro integrantes de este grupo criminal tras intensos combates.

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"Golpe contundente contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra", dijo el presidente Abelardo de la Espriella en sus redes sociales.

"En la vereda Monterrey, San Alberto, Cesar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combates contra esta estructura criminal, logrando la captura de cuatro de sus integrantes, uno de ellos herido, y la incautación de seis pistolas, municiones, material de comunicaciones e intendencia", señaló el mandatario.

Acompañado de una imagen de las detenciones, el mandatario agregó:

"La orden es clara: sin tregua contra las estructuras criminales que amenazan la seguridad de los colombianos. Los vamos a acabar, por la razón o por la fuerza".

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Y finalizó señalando que, "en la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia".

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