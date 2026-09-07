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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Disidencias de las FARC

Así son los explosivos que utilizan las disidencias de las Farc: Ejército divulgó imágenes tras hallazgo de varios artefactos

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Artefactos explosivos de las Farc - Foto Ejercito Nacional de Colombia
Artefactos explosivos de las Farc - Foto Ejercito Nacional de Colombia
Los dispositivos fueron encontrados en una zona rural de San Vicente del Caguán y, según el Ejército, pertenecerían a la estructura Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño.

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 12, de la Fuerza de Tarea Omega, localizaron y destruyeron de manera controlada seis artefactos explosivos improvisados (AEI) que se encontraban ocultos en una zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el material pertenecería a la estructura Iván Díaz del Bloque Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras armadas que operan en esta región del país.

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Las fotografías difundidas por la institución permiten dimensionar cómo son algunos de estos artefactos.

En medio de la vegetación se observan dispositivos de fabricación improvisada, acompañados de cables, cordón detonante y otros elementos utilizados para su activación. Por seguridad, las autoridades no detallan públicamente los procedimientos de fabricación o configuración de estos explosivos.

El Ejército señaló que en el lugar también fueron encontrados cordón detonante, cable dúplex y material explosivo, elementos que, según la institución, podían ser utilizados contra integrantes de la Fuerza Pública o la población civil.

El hallazgo se suma a otros operativos recientes en los que las autoridades han localizado material explosivo atribuido a estructuras de las disidencias de las FARC en Caquetá.

En agosto de 2026, el Ejército reportó la neutralización de 49 minas antipersonal pertenecientes, según las autoridades, a la estructura Rodrigo Cadete del Bloque Jorge Suárez Briceño. En ese depósito también fueron encontrados elementos empleados para la fabricación e instalación de dispositivos explosivos improvisados.

En junio, en Cartagena del Chairá, las Fuerzas Militares localizaron otro depósito atribuido al mismo Bloque Jorge Suárez Briceño. Allí fueron encontrados granadas artesanales, pentolita, cordón detonante, munición y fragmentos de metralla, material que, de acuerdo con el Ejército, sería utilizado para fabricar e instalar artefactos explosivos improvisados.

Y en febrero, en una vivienda de Florencia, Caquetá, las autoridades localizaron 17 dispositivos explosivos improvisados. El Ejército informó entonces que algunos tenían sistemas de iniciación eléctrica y mecanismos de activación por presión, lo que representaba un riesgo para la comunidad del sector.

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Estos antecedentes muestran que el uso y almacenamiento de explosivos improvisados continúa siendo una de las herramientas empleadas por estructuras armadas ilegales para afectar a la Fuerza Pública y generar riesgos en zonas rurales.

En el caso más reciente, el Ejército aseguró que la destrucción controlada de los seis artefactos permitió afectar la capacidad de la estructura armada y evitar que estos elementos fueran utilizados en el norte de Caquetá.

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