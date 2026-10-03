Ciclistas levantaron sus bicicletas en calle de honor: así fue despedido Nairo Quintana tras correr la última etapa de su carrera en Italia

Este sábado 3 de octubre, el ciclista colombiano Nairo Quintana puso fin a su carrera deportiva, tras 17 años de historia en su caballito de acero. El pedalista boyacense cerró uno de los capítulos más importantes de su vida durante la edición 109 del Giro de Emilia, donde sus compañeros, amigos y colegas rindieron un sentido homenaje.

Previo al inicio de la competencia, “Nairoman”, como también se le conoce al pedalista, fue recibido con una calle de honor, en la cual todos los ciclistas levantaron sus bicicletas como un símbolo de admiración y respeto por su trayectoria en el mundo del ciclismo.

Sin duda alguna, este sentido homenaje quedará grabado en la memoria de Nairo Quintana, quien cerró su carrera como ciclista profesional en el Giro de Emilia, una de las carreras que hace 14 años lo vio celebrar sus primeras victorias en el ciclismo internacional.

El boyacense deja un legado construido en las carreteras de Europa y América y se despide como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las últimas décadas.

Su paso por el Movistar fue uno de los más exitosos. De las 53 victorias alcanzadas a nivel profesional, 42 de ellas fueron con la escuadra española, con la cual se proclamó campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España en 2016, alcanzando dos de las tres competencias de la UCI World Tour.

Las grandes conquistas de "Nairoman" durante su carrera

En 2014, Quintana escribió una de las páginas más importantes del deporte colombiano al ganar el Giro de Italia, convirtiéndose en el primer colombiano en conquistar esta carrera. Dos años después, en 2016, ganó la Vuelta a España, completando dos de las tres grandes vueltas del ciclismo. También consiguió tres podios en el Tour de Francia: segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

Su palmarés también incluye dos Tirreno-Adriático, un Tour de Romandía, una Vuelta al País Vasco, una Volta a Catalunya, además de victorias en Asturias, Burgos y otras importantes pruebas por etapas.

Entre tanto, en su última competencia, Nairo Quintana terminó en la casilla 48 de la edición 109 del Giro de Emilia, carrera en la que el italiano Davide Piganzoli se proclamó como vencedor.