NTN24
Sábado, 03 de octubre de 2026
Sábado, 03 de octubre de 2026
Nairo Quintana puso fin a su carrera deportiva - Foto: AFP
Nairo Quintana puso fin a su carrera deportiva - Foto: AFP
Nairo Quintana

Ciclistas levantaron sus bicicletas en calle de honor: así fue despedido Nairo Quintana tras correr la última etapa de su carrera en Italia

octubre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Quintana puso fin a su carrera como ciclista en el Giro de Emilia, luego de 17 años trayectoria y 53 victorias

Este sábado 3 de octubre, el ciclista colombiano Nairo Quintana puso fin a su carrera deportiva, tras 17 años de historia en su caballito de acero. El pedalista boyacense cerró uno de los capítulos más importantes de su vida durante la edición 109 del Giro de Emilia, donde sus compañeros, amigos y colegas rindieron un sentido homenaje.

Previo al inicio de la competencia, “Nairoman”, como también se le conoce al pedalista, fue recibido con una calle de honor, en la cual todos los ciclistas levantaron sus bicicletas como un símbolo de admiración y respeto por su trayectoria en el mundo del ciclismo.

Sin duda alguna, este sentido homenaje quedará grabado en la memoria de Nairo Quintana, quien cerró su carrera como ciclista profesional en el Giro de Emilia, una de las carreras que hace 14 años lo vio celebrar sus primeras victorias en el ciclismo internacional.

El boyacense deja un legado construido en las carreteras de Europa y América y se despide como uno de los grandes protagonistas del ciclismo colombiano en las últimas décadas.

Su paso por el Movistar fue uno de los más exitosos. De las 53 victorias alcanzadas a nivel profesional, 42 de ellas fueron con la escuadra española, con la cual se proclamó campeón del Giro de Italia 2014 y de la Vuelta a España en 2016, alcanzando dos de las tres competencias de la UCI World Tour.

Las grandes conquistas de "Nairoman" durante su carrera

En 2014, Quintana escribió una de las páginas más importantes del deporte colombiano al ganar el Giro de Italia, convirtiéndose en el primer colombiano en conquistar esta carrera. Dos años después, en 2016, ganó la Vuelta a España, completando dos de las tres grandes vueltas del ciclismo. También consiguió tres podios en el Tour de Francia: segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

Su palmarés también incluye dos Tirreno-Adriático, un Tour de Romandía, una Vuelta al País Vasco, una Volta a Catalunya, además de victorias en Asturias, Burgos y otras importantes pruebas por etapas.

Entre tanto, en su última competencia, Nairo Quintana terminó en la casilla 48 de la edición 109 del Giro de Emilia, carrera en la que el italiano Davide Piganzoli se proclamó como vencedor.

Temas relacionados:

Nairo Quintana

Ciclismo

carrera

Giro de Italia

Vuelta a España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exdiputado habla de postura de la OEA sobre Nicaragua: “Observamos una posición unánime del hemisferio occidental”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Aumenta la crisis venezolana: protestas por electricidad y falta de respuesta a afectados por los sismos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Deportes

Las grandes ligas de Europa ejercen presión a Infantino y exigen una reforma profunda de la FIFA

Jon Aramburu, futbolista venezolano - Foto: EFE
Deportes

Venezuela domina un ranking en Europa: dos de sus futbolistas están entre los mejores en duelos ganados

Fútbol colombiano - Foto de referencia: EFE
Fútbol colombiano

Así fue el primer gol del jugador más alto del que se tenga registro en el fútbol colombiano con más de dos metros

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El excandidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio - Foto: EFE
Fernando Villavicencio

“No estamos cerca de encontrar justicia”: viuda del precandidato presidencial Fernando Villavicencio

Cuestionamientos ante la falta de acción de la administración Trump respecto a los presos políticos, tras la muerte de Eleiner Sánchez - Foto: AFP / captura pantalla
Presos políticos en Venezuela

“Responsabilizo, también a la administración Trump, por la muerte de la prisionera política Eliener Sánchez”: activista venezolano

Retrato de Nicolás Maduro-Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Giro en el caso del dictador Nicolás Maduro: Jason A. Richman deja la Fiscalía del Distrito Sur de NY

Jornada del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) - Foto de referencia: X
SAREN

Saren habilita taquilla temporal en La Urbina para atender trámites de La Guaira

Bandera de Israel-Foto: EFE
Antisemita

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Boceto judicial de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - EFE
Cilia Flores

Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, está solicitando "libertad condicional": argumenta que se encuentra "delicada de salud"

Millonario cargamento de cocaína incautado en Urabá - EFE y redes
Abelardo de la Espriella

"En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua": así luce millonario cargamento de cocaína incautado en Urabá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023