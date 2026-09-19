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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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España

Impactante persecución en el mar: autoridades de España protagonizaron operativo contra narcolancha

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Guardia Civil de España
Foto: Guardia Civil de España
Además de la persecución marítima, el operativo contó con la captura de uno de los ocupantes que intentó esconderse entre bañistas en la arena.

La Guardia Civil detuvo el viernes a dos tripulantes de una embarcación de alta velocidad vinculada al narcotráfico frente a la playa de Isla Cristina, en la provincia de Huelva, España.

El operativo incluyó una persecución marítima y la captura de uno de los ocupantes que intentó esconderse entre bañistas en la arena.

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Según informó la Guardia Civil a través de su cuenta oficial en redes sociales, uno de los ocupantes de la narcolancha intentó huir a nado hasta la playa "queriendo pasar desapercibido entre los bañistas".

Sin embargo, fue interceptado por una patrulla terrestre del cuerpo de seguridad que realizaba labores de vigilancia en la zona costera.

El patrón de la embarcación, por su parte, emprendió la huida a gran velocidad en la narcolancha tras detectar la presencia de las autoridades. Finalmente fue interceptado y detenido por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, que logró darle alcance en aguas cercanas a la costa onubense.

La embarcación de alta velocidad, característica de las utilizadas para el transporte ilegal de estupefacientes en la zona del Estrecho y el litoral andaluz, fue incautada por las autoridades.

Estas embarcaciones, conocidas como narcolanchas, suelen tener motores potentes que les permiten alcanzar velocidades superiores y evadir controles policiales.

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La Guardia Civil compartió el impactante video del momento de la persecución, grabado desde un bote de las autoridades.

La operación se desarrolló en horas de la tarde, cuando la playa de Isla Cristina registraba presencia de bañistas, lo que añadió complejidad al dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil.

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El litoral de Huelva y la costa andaluza son puntos estratégicos para el tráfico de drogas procedentes del norte de África, particularmente de Marruecos.

Las narcolanchas representan uno de los métodos más utilizados por las organizaciones criminales para introducir estupefacientes en territorio español, aprovechando la cercanía con el continente africano.

Los dos detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas, donde se determinarán las medidas cautelares correspondientes y se formalizarán los cargos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

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