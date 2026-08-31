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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Venezuela

Barquisimeto va albergar dos torneos sudamericanos Sub-20 de futsal entre septiembre y octubre

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jugadores de futsal disputan el balón / Pablo Taborda, capitán de la Selección de Argentina - Fotos: EFE / X
Jugadores de futsal disputan el balón / Pablo Taborda, capitán de la Selección de Argentina - Fotos: EFE / X
El Domo Bolivariano va a recibir de manera consecutiva las competencias femenina y masculina, con las diez selecciones de CONMEBOL.

Barquisimeto será el espacio de los dos torneos CONMEBOL Sub-20 de futsal de 2026, luego de que la Federación Venezolana de Fútbol asegurará este lunes que el Domo Bolivariano será la sede de manera consecutiva de las competencias femenina y masculina.

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El primer campeonato va a ser el femenino, el cual se disputará entre el 12 y el 20 de septiembre. Una vez finalice, el mismo recinto va a recibir el torneo masculino, programado del 26 de septiembre al 4 de octubre.

La decisión hace que Barquisimeto sea uno de los más importantes centros del futsal sudamericano en los meses de septiembre y de octubre. Las dos competencias juntaran a las diez federaciones afiliadas a CONMEBOL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La selección de Venezuela va a tener la oportunidad de competir como local en los dos torneos, con el respaldo de su público y en un escenario que ya recibió partidos internacionales de diferentes competiciones sudamericanas.

En el campeonato femenino, Venezuela ha quedado ubicada en el Grupo A junto con Brasil, Paraguay, Bolivia y Ecuador, así como el Grupo B va a estar integrado por Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Perú.

La competencia femenina empezará el 12 de septiembre y los dos mejores equipos de cada grupo seguirán a las semifinales. El resto jugará partidos para definir las posiciones del quinto al noveno lugar.
Colombia, por su parte, va a debutar el 12 de septiembre contra Chile y luego enfrentará a Perú, Uruguay y Argentina en la fase de grupos. Todos sus partidos se harán en el Domo Bolivariano de Barquisimeto.

La FVF resaltó que la organización de los dos campeonatos hace parte de su planificación para albergar eventos internacionales de alto nivel en varias regiones del territorio venezolano.

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El Domo Bolivariano también va a tener prácticamente un mes de actividad internacional. Primero va a recibir a las mejores selecciones femeninas Sub-20 del continente y, seis días después de la final femenina, iniciará la competición masculina.

La presencia de las diez asociaciones miembro de CONMEBOL dejará que Barquisimeto reciba a las más importantes canteras del futsal sudamericano. Para las selecciones juveniles, el torneo refleja una oportunidad para ver realmente a sus jugadores frente a rivales de alto nivel y proyectar nuevos talentos a las categorías absolutas.

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