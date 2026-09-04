VIDEO: así es por dentro la lujosa casa en la que fue abatido el criminal 'Bendito Menor' en La Guajira

El operativo para ubicar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, llegó a su fin durante la madrugada de este viernes, luego de varias horas de intervención en una vivienda del barrio Los Olivos, en Riohacha.

La operación comenzó cerca de las 11:30 de la noche del jueves y se prolongó durante varias horas. En el despliegue participaron unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y agentes de la Dijín trasladados desde Bogotá, según información publicada por El Tiempo.

Las labores de inteligencia habían permitido establecer que ‘Bendito Menor’ se encontraba temporalmente en una vivienda de Riohacha. Los investigadores ya tenían identificada la residencia y contaban con información sobre algunas de las personas que permanecían en su interior.

De acuerdo con fuentes relacionadas con el procedimiento, el inmueble sería propiedad de la madre de Pérez Toncel. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron un esquema de seguridad alrededor de la vivienda, con individuos encargados de controlar los accesos y vigilar la zona.

Dentro de la residencia también se encontraba Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias ‘Bebecita’ y pareja sentimental de ‘Bendito Menor’. Según las primeras versiones recogidas por El Tiempo, la mujer permanecía en la sala de la vivienda.

En varias imágenes que circulan en redes sociales se puede observar el lujoso inmueble de Riohacha donde se desarrolló el operativo que terminó con la muerte de alias ‘Bendito Menor’.

Tras la operación, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió al resultado y destacó la actuación de la fuerza pública. El mandatario aseguró que había ordenado convertir a alias ‘Bendito Menor’ en un objetivo de alto valor desde los primeros días de su administración.

Asimismo, afirmó que con el operativo fue neutralizado uno de los delincuentes que, según señaló, representaba una de las principales amenazas para la seguridad de La Guajira y la región Caribe.