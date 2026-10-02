Halle Berry es acusada por su expareja de agredir físicamente a su hijo Maceo, de 12 años

La actriz Halle Berry atraviesa un nuevo conflicto judicial con su expareja, el actor francés Olivier Martinez, quien la acusó de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que ambos tienen en común.

Martinez acudió a un tribunal de Los Ángeles para solicitar una orden de alejamiento temporal contra Berry y pidió modificar el actual acuerdo de custodia para obtener la tenencia exclusiva del menor.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Hola!, el supuesto incidente habría ocurrido el 26 de septiembre de 2026, mientras Maceo utilizaba unas gafas de realidad virtual.

Según el relato presentado por Martinez, la discusión subió de tono y Berry habría sujetado al menor por el cuello y lo habría estrangulado mientras le gritaba: “¿Quién domina ahora?, ¿Quién domina?”.

El actor sostiene que, después del presunto episodio, su hijo lo llamó para pedirle que fuera por él.

Martinez afirmó que el niño quedó “traumatizado” y que manifestó no querer regresar a la vivienda de su madre.

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Maceo tiene, según el texto judicial, un diagnóstico de TDAH, dislexia leve y otros trastornos específicos del aprendizaje.

En su solicitud, el actor aclaró que no busca romper de manera definitiva el vínculo entre Berry y su hijo. Sin embargo, pidió suspender los encuentros hasta que, según su planteamiento, la actriz asuma suficiente responsabilidad por lo sucedido.

La abogada de Berry, Marina Beck, negó categóricamente las acusaciones formuladas por Martinez.

La representante legal de la actriz sostuvo que existen numerosas pruebas y resoluciones judiciales que, según su versión, demostrarían que Martinez incumplió en repetidas ocasiones órdenes judiciales y obstaculizó las intervenciones terapéuticas y educativas recomendadas para Maceo.

Beck afirmó además que el actor ya habría recibido sanciones legales por ese comportamiento.

Finalmente, Beck aseguró que Berry está “profundamente apenada”, pero que continuará defendiendo lo que considera el bienestar de su hijo.