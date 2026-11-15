"No han oído lo último de mí, se los prometo": la emotiva frase de Phil Collins en el Salón de la Fama que ilusiona al mundo del rock

El mundo del rock vivió una noche cargada de emociones este sábado 14 de noviembre, durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame 2026, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Uno de los momentos más conmovedores de la velada tuvo como protagonista al cantante y baterista británico Phil Collins, quien recibió un reconocimiento por su trayectoria como solista y dejó una frase que despertó la ilusión de sus seguidores: "No han oído lo último de mí. Se los prometo".

A sus 75 años, el músico protagonizó una de las apariciones más esperadas de la ceremonia. Acompañado de dos bastones para desplazarse hasta el escenario, Collins recibió una ovación de pie y se mostró emocionado por el reconocimiento.

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Sin embargo, fiel a su sentido del humor, antes de agradecer a quienes lo acompañaron durante su carrera, bromeó sobre su estado físico: "Realmente no estoy tan mal como parezco", indicó.

Su ingreso al Salón de la Fama tiene un significado especial, pues se convirtió en uno de los artistas que han recibido esta distinción en dos oportunidades. La primera fue en 2010, cuando ingresó como integrante de Genesis, la agrupación británica con la que alcanzó reconocimiento internacional.

Esta vez, el reconocimiento llegó por su recorrido individual, que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del rock y el pop de las últimas décadas.

El encargado de presentar a Collins fue Travis Barker, baterista de Blink-182, quien aprovechó su intervención para destacar la influencia del británico en varias generaciones de músicos.

Durante su discurso, recordó el impacto que tuvo en él escuchar por primera vez "In the Air Tonight", canción publicada en 1981 que se convirtió en uno de los mayores símbolos de la carrera del artista.

"That sound changed everything" ("Ese sonido lo cambió todo"), expresó Barker al recordar la fuerza de la composición y, especialmente, su característico redoble de batería, al que calificó como uno de los más contundentes de todos los tiempos.

El homenaje continuó con la presentación de Cynthia Erivo, quien interpretó "In the Air Tonight" acompañada por Barker en la batería. La actuación recuperó uno de los momentos musicales más reconocibles de la canción, mientras Collins observaba desde el auditorio.

Durante su intervención, el británico también recordó sus comienzos y aseguró que su intención inicial nunca fue convertirse en una estrella internacional.

"Crecí queriendo solamente tocar la batería. Todo lo demás ha sido un accidente muy feliz", manifestó al repasar una trayectoria que comenzó con su pasión por la música.

Los problemas de salud que lo alejaron de los escenarios

La emoción que despertaron sus palabras también está relacionada con los problemas de salud que han marcado los últimos años de su vida.

Collins sufrió una lesión en la columna vertebral en 2007 que le ocasionó daños nerviosos y afectó considerablemente su capacidad para tocar la batería.

A esto se sumaron diferentes complicaciones físicas y varias intervenciones quirúrgicas en sus rodillas, circunstancias que modificaron su manera de presentarse ante el público.

Durante la gira de despedida de Genesis, realizada entre 2021 y 2022, el cantante tuvo que interpretar sus canciones sentado, mientras su hijo Nic Collins asumía la responsabilidad de tocar la batería.

De hecho, el músico no realizó una presentación en vivo durante la ceremonia de este sábado. Aunque su nombre estaba entre los homenajeados, no se consideró físicamente preparado para afrontar los ensayos y las exigencias de una actuación en directo.

Sin embargo, su declaración al finalizar el discurso volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de que su historia musical todavía tenga nuevos capítulos.

Las palabras "No han oído lo último de mí. Se los prometo" fueron recibidas entre aplausos y rápidamente se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la noche.