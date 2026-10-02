Régimen venezolano habría dado refugio a grupos terroristas colombianos

El régimen de Venezuela dio refugio a los grupos terroristas colombianos designados como terroristas por Washington, tales como las FARC, el ELN y la Segunda Marquetalia, según un documento del gobierno de Estados Unidos. “Maduro y sus representantes siguieron proporcionando un entorno propicio para que determinados grupos terroristas operaran en territorio venezolano. Maduro y sus representantes cooperaron con grupos armados no estatales cuando sus intereses coincidían, incluso proporcionando refugio a grupos terroristas de origen colombiano designados como tales por Estados Unidos como el ELN, la FARC y la Segunda Marquetalia”, dice el escrito.