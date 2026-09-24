Partido Popular de España confirma a NTN24 su respaldo a María Corina Machado: “tiene que estar en Venezuela"

El Partido Popular de España ha confirmado a NTN24 que respalda el regreso de la líder democrática, María Corina Machado, a Venezuela. Una noticia que se da en medio de los múltiples intentos de Machado por regresar a su país. Así lo confirmó una fuente de alto cargo de esta formación política, la cual aseguró que la Premio Nobel de la Paz "tiene todo el apoyo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo", para retornar a territorio venezolano.