Rodeo I Tras 304 días de resistencia, familiares de presos políticos en Venezuela desmontan el campamento del Rodeo I noviembre 9, 2026 Por: Redacción NTN24 El Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció que su lucha entra en una nueva fase centrada en gestiones internacionales. También le puede interesar Rodeo I Tras 304 días de resistencia, familiares de presos políticos en Venezuela desmontan el campamento del Rodeo I Régimen cubano Destierro: la indignante condición que régimen cubano habría puesto para excarcelar a Yoel Pérez Régimen cubano Impactante y rápida respuesta: así neutralizó el Ejército en Colombia otro intento de ataque con drones Pandillas Militares de Bukele avanzan a zonas de pandillas en Haití y abatieron a cabecilla: ¿las derrotarán? Atentado Habla alcalde de Santa Rosa del Sur, municipio que el ELN atacó con drones: anunció un "toque de queda" Canciller de Venezuela "Viene de falsa oposición venezolana": activista tras elogio de Delcy Rodríguez a su nuevo canciller, Oliver Blanco Compartir en: