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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Rodeo I

Tras 304 días de resistencia, familiares de presos políticos en Venezuela desmontan el campamento del Rodeo I

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció que su lucha entra en una nueva fase centrada en gestiones internacionales.

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