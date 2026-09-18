La ONU documentó más de mil casos de violencia sexual durante el conflicto en Ucrania

Más de mil casos de violencia sexual fueron documentados desde el inicio del conflicto en Ucrania, alertó este viernes la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que atribuye nueve de cada diez al bando ruso.

"Estoy profundamente alarmado por la prevalencia de estos actos atroces (...) y temo que continúen (...) en el contexto de la violencia incesante que presenciamos cada día en Ucrania", lamentó en un comunicado el alto comisionado, Volker Türk.

Según un reciente informe, basado en entrevistas confidenciales con cientos de víctimas de abusos cometidos por ambos bandos, así como en documentos judiciales y registros oficiales, "se documentaron 1.004 casos de violencia sexual entre el 24 de febrero de 2022, fecha de inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, y finales de julio".

Esa cifra "solo representa una fracción de la realidad", subrayó ante la prensa en Ginebra Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

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Del total de los casos registrados, 89% fue atribuido al bando ruso, en particular a miembros de las fuerzas armadas, la administración penitenciaria y los servicios de seguridad nacional, y 11% a ucranianos.

La mayoría de las víctimas son hombres, especialmente en los centros de detención, aunque mujeres y niños también fueron objeto de estos abusos, principalmente en los territorios ucranianos ocupados.

"Las violaciones documentadas incluyen violaciones colectivas, violaciones, mutilaciones genitales, descargas eléctricas y golpes en los genitales, así como otros actos degradantes de carácter sexual", precisó la ONU.

La sobreviviente de violación más joven identificada es una niña de cuatro años y la de mayor edad una mujer de 82 años. En ambos casos, los hechos fueron perpetrados por autoridades rusas, añadió el informe.

Una mujer ucraniana relató que un soldado ruso se instaló en su vivienda en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, y la violó varias veces por semana durante un mes, prometiéndole a cambio velar por que su marido, que se encontraba detenido, recibiera un mejor trato.

"Rusia y Ucrania deben investigar todas las acusaciones creíbles de violencia sexual, de manera rápida, exhaustiva e imparcial, y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia", exhortó Volker Türk.