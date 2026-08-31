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Lunes, 31 de agosto de 2026
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F1

¿Otro circuito de la F1 en Sudamérica? Presidente hace solicitud a la FIA: "es un país amante de los autos"

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Fórmula 1 (EFE)
Fórmula 1 (EFE)
En el país se reavivó el interés de una afición local con una larga tradición en el deporte de motor.

El presidente de Argentina, Javier Milei, pidió este lunes el regreso de la Fórmula 1 al país sudamericano en el marco del Congreso Americano de la Federación Internacional de Automóvil (FIA) que se desarrolla en Buenos Aires.

"Argentina es un país amante de los autos (...) Tenemos la tradición, tenemos los pilotos, ahora estamos volviendo a tener la seriedad institucional que esas categorías exigen antes de elegir un país", dijo Milei.

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El mandatario habló de la pasión de sus connacionales con los autos y aseguró que el último GP de la F1 en el país tuvo las "tribunas llenas", haciendo referencia a un suceso de hace 28 años.

"Queremos ver a (Franco) Colapinto en el país", destacó el presidente sobre el piloto argentino de 23 años que conduce para la escudería francesa Alpine.

Argentina "tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario", agregó Milei.

Aunque la FIA no se ha pronunciado de momento sobre la solicitud del jefe de Estado, esta nueva oportunidad podría sumar un circuito más a Latinoamérica, pues la Fórmula 1 tiene actualmente en su calendario apenas dos paradas en Latinoamérica, en Ciudad de México y en Sao Paulo.

Argentina está marcada por la herencia de Juan Manuel Fangio, histórico quíntuple campeón mundial de F1, y de Carlos Reutemann.

Ahora, con la llegada de Colapinto a la máxima categoría en el país se reavivó el interés de una afición local con una larga tradición en el deporte de motor.

¿En dónde podría correrse un GP de la F1 en Argentina?

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El lugar idóneo para una carrera de la categoría en Argentina es el autódromo de la capital, Buenos Aires, el Oscar y Juan Gálvez, que ya fue sede de una veintena de Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 1953 y 1998.

Actualmente está en remodelación en un plan de reformas que se proyecta concluirá en febrero próximo.

Las obras prevén una inversión estimada de unos 100 millones de dólares para llevar su capacidad de público a 150.000 personas, además de un rediseño de la pista, boxes, acceso y seguridad.

Asimismo, el proyecto incluye una pista de 4.900 metros con 15 curvas para eventuales carreras de la Fórmula 1 y de 4.300 metros y 14 curvas para posibles citas del Moto GP.

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