Inameh prevé precipitaciones en Caracas, Miranda, La Guaira y otras regiones del país
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones de Venezuela durante las próximas horas.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas están relacionadas con la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la vaguada monzónica y una vaguada en los niveles superiores de la troposfera.
A través de su cuenta oficial en X, la instancia sostuvo: "Persisten mantos nubosos, productores de lluvias o chubascos y actividad eléctrica en zonas de Amazonas, Bolívar, Apure, norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Miranda, Carabobo, Lara, Falcón y Zulia".
La noche de este jueves, Inameh prevé un aumento de la cobertura nubosa, con lluvias y actividad eléctrica en amplias zonas del país.
El pronóstico incluye regiones del oriente, centro, occidente, los Llanos y los Andes.
Entre las entidades que podrían registrar precipitaciones durante ese período figuran Distrito Capital, Miranda y La Guaira, además de otros estados del territorio nacional.
Actualmente, por Venezuela se desplaza la onda tropical n.º 56, la cual se desplaza del oriente hacia el centro y occidente del territorio nacional.