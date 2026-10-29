Inameh prevé precipitaciones en Caracas, Miranda, La Guaira y otras regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica lluvias, chubascos y posibles tormentas eléctricas en distintas regiones de Venezuela durante las próximas horas.

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De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas están relacionadas con la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, la vaguada monzónica y una vaguada en los niveles superiores de la troposfera.

A través de su cuenta oficial en X, la instancia sostuvo: "Persisten mantos nubosos, productores de lluvias o chubascos y actividad eléctrica en zonas de Amazonas, Bolívar, Apure, norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Miranda, Carabobo, Lara, Falcón y Zulia".

La noche de este jueves, Inameh prevé un aumento de la cobertura nubosa, con lluvias y actividad eléctrica en amplias zonas del país.

El pronóstico incluye regiones del oriente, centro, occidente, los Llanos y los Andes.

Entre las entidades que podrían registrar precipitaciones durante ese período figuran Distrito Capital, Miranda y La Guaira, además de otros estados del territorio nacional.

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Actualmente, por Venezuela se desplaza la onda tropical n.º 56, la cual se desplaza del oriente hacia el centro y occidente del territorio nacional.