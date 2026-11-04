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Abelardo de la Espriella

"Mira cómo están de asustados, se les siente el miedo hasta acá": Abelardo de la Espriella encaró a capturados en Cúcuta tras orden de militarizar la ciudad

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
De acuerdo con el mandatario, los resultados corresponden a una ofensiva contra organizaciones relacionadas con homicidios, terrorismo, extorsiones, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.

La ofensiva de las autoridades contra las estructuras criminales que operan en Cúcuta, Norte de Santander, dejó un primer balance de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre.

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A través de sus redes sociales, el mandatario se pronunció sobre los resultados de la denominada Operación Némesis, un despliegue de la Fuerza Pública que, encabezado por él, se desarrolló durante toda la noche y la madrugada con el propósito de recuperar la seguridad y el control territorial en la capital nortesantandereana.

El balance preliminar también contempla la incautación de 12 armas de fuego, más de 10 kilos de estupefacientes y la recuperación de mercancía avaluada en 500 millones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, los resultados corresponden a una ofensiva contra organizaciones relacionadas con homicidios, terrorismo, extorsiones, narcotráfico, contrabando y minería ilegal. De la Espriella aseguró que las acciones buscan debilitar las estructuras delincuenciales y afectar sus fuentes de financiación.

Cabe resaltar que esto ocurre en medio de los hechos de violencia que azotaron Cúcuta y luego de la orden del presidente de militarizar la ciudad.

Del mismo modo, Abelardo de la Espriella, en medio del video divulgado, volvió a encarar a cuatro hombres capturados, a quienes les dio la famosa “bienvenida a la Patria Milagro” y que, según aseguró, hacían parte de grupos irregulares y eran señalados de influenciar a los niños para cometer actos delictivos y sexuales.

La Operación Némesis se desarrolla en medio del fortalecimiento de la estrategia de seguridad anunciada por el presidente durante su visita a Norte de Santander. Un día antes, el martes 3 de noviembre, el mandatario encabezó un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta y puso en marcha la campaña militar y policial denominada Esparta.

Esta iniciativa contempla un despliegue coordinado entre el Ejército y la Policía para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales que tienen presencia en la región, particularmente en zonas estratégicas del Catatumbo y la frontera con Venezuela.

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Durante el anuncio, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, informó que la estrategia contaría con aproximadamente 1.200 integrantes del Ejército y la Policía. También se anunció la activación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) en Cúcuta y la incorporación de capacidades antidrones para responder a las amenazas de los grupos armados.

En su pronunciamiento de este miércoles, De la Espriella agradeció a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en los procedimientos y aseguró que mantendrá las operaciones hasta recuperar las condiciones de seguridad en la ciudad.

Por ahora, las cifras divulgadas corresponden a un balance preliminar entregado por el presidente a las 4:45 de la madrugada. Las autoridades deberán ampliar los detalles sobre las personas capturadas, las estructuras intervenidas y los resultados judiciales de los procedimientos.

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