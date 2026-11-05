Deicy Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía y entregó su celular para extracción forense: buscan pruebas sobre el caso Petro

Deicy Jiménez llegó este jueves 5 de noviembre al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para entregar su teléfono celular y permitir que expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanten una extracción forense, en medio de las investigaciones por los presuntos contratos irregulares que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

La mujer llegó acompañada de su abogada, Dina Luz Malo, y de un magistrado instructor, bajo un dispositivo de seguridad, luego de revelar el polémico video en el que aparece junto al exmandatario.

La diligencia tendría una duración aproximada de cuatro horas. Durante ese tiempo, los investigadores revisarán videos, conversaciones, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz para establecer si existen elementos materiales probatorios relacionados con las denuncias.

Entretanto, la abogada denunció que tanto ella como su representada han sido víctimas de seguimientos. Según explicó, el pasado 3 de noviembre personas desconocidas habrían fotografiado a Jiménez mientras realizaba actividades cotidianas y, posteriormente, difundieron las imágenes.

“Lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”, manifestó Malo en un comunicado de prensa, quien solicitó a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomar medidas para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de su clienta.

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La jurista también advirtió que Jiménez ha recibido amenazas y pidió que cualquier situación que ponga en riesgo su integridad sea investigada, teniendo en cuenta su relación con las denuncias presentadas contra el exmandatario.

Por otro lado, el próximo martes 10 de noviembre, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, comparecerá ante la Fiscalía en medio de las actuaciones relacionadas con este caso.

Por ahora, las autoridades deberán analizar la información extraída del dispositivo y determinar si permite corroborar los señalamientos realizados por Jiménez.