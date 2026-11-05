NTN24
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Jueves, 05 de noviembre de 2026
Deicy Jiménez

Deicy Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía y entregó su celular para extracción forense: buscan pruebas sobre el caso Petro

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Deicy Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía y entregó su celular - EFE y Captura de redes sociales
Deicy Jiménez llegó al búnker de la Fiscalía y entregó su celular - EFE y Captura de redes sociales
Expertos del CTI revisarán videos, fotografías, conversaciones y otros archivos del dispositivo. La abogada de Jiménez también denunció presuntos seguimientos y amenazas contra su representada.

Deicy Jiménez llegó este jueves 5 de noviembre al búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para entregar su teléfono celular y permitir que expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanten una extracción forense, en medio de las investigaciones por los presuntos contratos irregulares que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

o

La mujer llegó acompañada de su abogada, Dina Luz Malo, y de un magistrado instructor, bajo un dispositivo de seguridad, luego de revelar el polémico video en el que aparece junto al exmandatario.

La diligencia tendría una duración aproximada de cuatro horas. Durante ese tiempo, los investigadores revisarán videos, conversaciones, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz para establecer si existen elementos materiales probatorios relacionados con las denuncias.

Entretanto, la abogada denunció que tanto ella como su representada han sido víctimas de seguimientos. Según explicó, el pasado 3 de noviembre personas desconocidas habrían fotografiado a Jiménez mientras realizaba actividades cotidianas y, posteriormente, difundieron las imágenes.

Lo que sí debe esclarecerse es quién la sigue, quién la fotografía y por orden de quién”, manifestó Malo en un comunicado de prensa, quien solicitó a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomar medidas para identificar a los responsables y garantizar la seguridad de su clienta.

o

La jurista también advirtió que Jiménez ha recibido amenazas y pidió que cualquier situación que ponga en riesgo su integridad sea investigada, teniendo en cuenta su relación con las denuncias presentadas contra el exmandatario.

Por otro lado, el próximo martes 10 de noviembre, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, comparecerá ante la Fiscalía en medio de las actuaciones relacionadas con este caso.

Por ahora, las autoridades deberán analizar la información extraída del dispositivo y determinar si permite corroborar los señalamientos realizados por Jiménez.

Temas relacionados:

Deicy Jiménez

Gustavo Petro

Denuncia

Fiscalía

Fiscalía de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La victoria demócrata en el Congreso afectará el despliegue militar de EE. UU. en Venezuela y la región?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es otro Trump; es una derrota muy significativa": Schamis sobre elecciones de medio término en EEUU

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Del "exprópiese" de Chávez al posible "devuélvase" de Delcy: la historia de lo que el chavismo se robó

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Quién es Abdul El-Sayed, el primer senador musulmán de la historia de EE. UU.? Ya lanzó su primer desafío a Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Se conocen imágenes de soldados de El salvador patrullando las calles de Puerto Príncipe en Haití

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez/ María Corina Machado - Fotos EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

¿Nueva influencia demócrata en EE. UU. beneficia más a María Corina Machado o a Delcy Rodríguez?

Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones en Estados Unidos

"Marcaron distancia de Trump y sobrevivieron electoralmente": De la Cruz sobre Díaz-Balart y Salazar

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía - Foto de referencia: Canva
Avión

Avión usado en operaciones de la CIA sobrevoló Maiquetía: "Diosdado y otros tienen mucho que temer”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Atentado

Contundente advertencia de Abelardo de la Espriella por atentado terrorista en Cauca: "Los vamos a encontrar"

Donald Trump presidente de los Estados Unidos- Foto: EFE
Estados Unidos

La postura del partido demócrata sobre la política exterior de EEUU en Venezuela y Colombia

Más de Judicial

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia ante tribunal de Nueva York
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

Fuente vincula al hijo de 'Tirofijo', criado por la exFarc Sandra Ramírez, con el crimen de Miguel Uribe.
Miguel Uribe Turbay

Fuente vincula al hijo de 'Tirofijo', criado por la exFarc Sandra Ramírez, con el crimen de Miguel Uribe

Discoteca Jet Set | Foto: AFP
República Dominicana

Dueños de discoteca colapsada en República Dominicana afrontan hasta 20 años de cárcel

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Policía México - Foto AFP
México

México captura a los responsables del atentado con carro bomba que dejó seis muertos en el estado de Michoacán

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
El Chavo del 8

Querido actor de 'El Chavo del 8' se prepara para una cirugía de columna que lo alejará temporalmente de los escenarios; ya organizó su testamento

Silueta de un avión volando entre nubes - Foto de referencia: Pexels
Portugal

TAP Air retoma los vuelos directos entre Portugal y Venezuela este 27 de octubre

Christa Pike | Foto: AFP
Christa Pike

"¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?": las primeras palabras de la mujer que sobrevivió a la inyección letal

Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Lucha contra las drogas

Más de 300 soldados de Estados Unidos llegarán a Colombia para entrenamientos operativos contra el narcotráfico que incluirán el uso de aeronaves

Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
ONU

La ONU pide investigar la muerte de uno de sus empleados durante custodia de los hutíes en Yemen

Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil - Foto: EFE
Brasil

Tribunal Electoral de Brasil responde a Flávio Bolsonaro: defiende los resultados y descarta irregularidades en los comicios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023