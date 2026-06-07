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Domingo, 07 de junio de 2026
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Gustavo Petro

Gustavo Petro vuelve a desafiar a los Estados Unidos: “El fascismo de la Casa Blanca Nubla la razón”

junio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Jaime Arizabaleta expuso que “la campaña de Iván Cepeda es oscura, una campaña cuya única efectividad es que está siendo impuesta por los fusiles”.

En el programa La Tarde de NTN24, Jaime Arizabaleta, representante electo por el Centro Democrático, analiza el clima político de Colombia cerca a la segunda vuelta presidencial.

Estamos posiblemente ante una candidatura supremamente cobarde. Iván cepeda no hay dado la cara, no ha asistido a ningún debate”, reiteró Arizabaleta.

En sus declaraciones, expuso que “la campaña de Iván Cepeda es oscura, una campaña cuya única efectividad es que está siendo impuesta por los fusiles”.

Por otro lado, el presidente Petro recientemente ofreció un airado discurso contra el Gobierno Trump, dijo que “el fascismo de la Casa Blanca nubla la razón”; estas declaraciones se dieron cuando estaba defendiendo su política antidrogas.

En ese contexto, Arizabaleta afirmó que “ya se está ejecutando un fraude por medio de los fusiles. Estamos frente a las elecciones más violentas que ha vivido Colombia en toda su historia. Si por alguna razón Cepeda gana es por fraude”

Finalmente, sentenció que “los días de Petro ya en la presidencia están contados”.

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