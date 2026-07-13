“El impacto es más fuerte de lo que se piensa”: experto sobre el restablecimiento de los bloqueos al régimen de Irán en el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos del régimen de Irán en el estrecho de Ormuz tras una intensificación de las hostilidades sin precedentes desde el alto al fuego de abril.

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El mandatario afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" del estrecho de Ormuz y será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad.

Al respecto habló Arturo Grandon, experto en seguridad, en NTN24 y aseveró que “es bien complicado lo que está ocurriendo porque la capacidad armamentística que tiene Irán no está bien evaluada por los organismos de seguridad, siempre hay sorpresas”.

El experto también dijo que cree que puede recrudecerse la guerra en el medio oriente: “también habrá una guerra asimétrica porque paralelamente a lo que está ocurriendo en el conflicto, hay una guerra de desinformación en redes sociales y también la posible activación de unos misiles de Irán que están Estados Unidos con posibles lobos solitarios o iraníes que viven en la unión americana”.

Por último, se refirió al impacto de estos bloqueos en la economía mundial: “La parte comercial se aprovecha de esta situación, se incrementará casi el 8% el precio de la gasolina o hasta un poco más, el impacto es más fuerte de lo que se piensa y no solamente en gasolina, sino todo lo que tiene que ver con combustible que pasa por el estrecho de Ormuz”.