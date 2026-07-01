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Terremoto en Venezuela

¿Ha demostrado el régimen venezolano su incapacidad para atender la emergencia tras los terremotos?

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El grupo IDEA exige ayuda internacional con legitimidad democrática y critica obstáculos al retorno de María Corina Machado durante la emergencia humanitaria.

Más de 30 expresidentes de América y España cuestionan capacidad del régimen venezolano ante tragedia del terremoto

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El grupo IDEA exige ayuda internacional con legitimidad democrática y critica obstáculos al retorno de María Corina Machado durante la emergencia humanitaria.

A una semana del devastador terremoto que sacudió Venezuela, la comunidad internacional eleva su voz a través de un manifiesto que cuestiona la respuesta del régimen ante la peor tragedia natural en décadas.

Más de 30 expresidentes de América y España, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), publicaron un documento que expone la incapacidad del régimen para atender la emergencia y exige cambios urgentes.

El manifiesto del grupo IDEA plantea puntos críticos sobre la situación venezolana. "La magnitud del desastre ha hecho manifiesta la incapacidad de la dictadura para asumir una mínima asistencia reparadora", señala el documento.

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Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la OEA, explicó el llamado del grupo: "Hay todavía miles de personas desaparecidas, hay ya miles de muertos, miles de heridos, hay una cantidad increíblemente alta de edificios destruidos".

Rodríguez cuestionó la respuesta oficial: "Se me hace imposible entender cómo un país con un ejército tan grande, que gasta tantos recursos, no ha podido actuar más aceleradamente en estas tareas".

El manifiesto también aborda el caso de María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel, a quien le han impedido en dos ocasiones regresar a Venezuela.

"Impedir el regreso de María Corina Machado muestra la peor cara del dilema entre los intereses económicos y las leyes de la humanidad", establece el documento. Rodríguez destacó el liderazgo de Machado: "Un liderato que se basó en luchar mano a mano, pie a pie, camino a camino, pueblo a pueblo, familia a familia".

El expresidente advirtió sobre los riesgos que enfrenta Machado si regresa: "Ella no tiene hoy día este tipo de organización para poderse defender". Además, denunció casos de vandalismo protagonizados por uniformados: "Peor es el problema si lo hacen los propios encargados de poner el orden y de defender a las personas".

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