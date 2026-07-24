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Viernes, 24 de julio de 2026
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Estados Unidos

Zelenski se reunirá con Donald Trump en Washington durante las honras fúnebres del senador Lindsey Graham

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald J Trump y Volodymyr Zelensky-Foto: EFE
Presidente Donald J Trump y Volodymyr Zelensky-Foto: EFE
El mandatario ucraniano viajará a la capital norteamericana para asistir al funeral de uno de sus más firmes aliados en el Congreso.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sostendrá una reunión bilateral la próxima semana con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su visita a Washington para asistir a las honras fúnebres del fallecido senador Lindsey Graham.

Según revelaron fuentes diplomáticas a la televisión pública ucraniana “Suspilne”, la cita entre ambos líderes se concretará aprovechando la presencia de Zelenski en la Catedral Nacional de Washington, donde el martes 28 de julio se rendirá homenaje al influyente legislador. Graham, fallecido el pasado 11 de julio a causa de una disección aórtica tras retornar de Kiev.

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Trump comunicó a Zelenski el 8 de julio en la cumbre de la OTAN de Ankara que su administración le daba luz verde para fabricar misiles interceptores para sistemas antiaéreos estadounidenses Patriot.

Zelenski recibió el jueves en Kiev al vicepresidente de la empresa que fabrica los sistemas Patriot y los misiles y acordó con él coproducir misiles interceptores para estos sistemas.

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Esta semana, las conversaciones para acabar con la guerra han vuelto a ser noticia después de muchas semanas sin nada nuevo. Esto ha pasado porque los responsables de Asuntos Exteriores de Rusia y Estados Unidos, Serguéi Lavrov y Marco Rubio, por una parte, y una llamada telefónica de Zelenski con los dos mediadores de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner.

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