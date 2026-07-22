Revelan que latino que falleció cuando huía de agentes de ICE en Estados Unidos contaba con una visa de turista

Juan Jairo Coronilla Durán, murió atropellado por un camión en Florida mientras escapaba de agentes federales de inmigración los cuales lo habían abordado junto a otras personas en una gasolina, según informes de prensa y autoridades locales.

El hecho sucedió el pasado 14 de julio, en el momento en que agentes federales se acercaron a Coronilla y otros cuatro hombres en una estación de servicio. Según información proporcionada por la Patrulla de Carreteras de Florida, los hombres empezaron a correr después del encuentro y Coronilla se fue hacia una zona de tráfico, lugar donde fue impactado por un camión y murió.

Según informes citados por medios de Estados Unidos, Coronilla estaba en el país norteamericano de vacaciones ye ingresó al país con una visa de turista.

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El hombre, originario del estado mexicano de Guanajuato, tenía solo dos días en Florida cuando ocurrió el incidente. No obstante, su viaje comenzó aproximadamente tres semanas antes de su muerte. Primero llegó a Atlanta, donde visitaría familiares y amigos, para luego ir a Florida con la intención de conocer sus playas.

La familia de Coronilla al parecer no recibió información oficial al instante acerca de su fallecimiento. De acuerdo con el Miami Herald, su esposa viajó a Estados Unidos una semana antes para localizarlo y realizar los trámites correspondientes. La mujer se enteró de la muerte de su esposo al ver información sobre el caso en las noticias.

Más adelante contactó al Colectivo Árbol, una organización local que da apoyo a inmigrantes y el cual ayudó a la familia con lo sucedido. El grupo indicó que Coronilla dejó dos hijos: un niño de siete años y un bebé de siete meses.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional no ha identificado públicamente al fallecido, la agencia Associated Press confirmó su identidad con un funcionario del Gobierno de México.

También existen diferencias acerca de qué agencia federal estuvo específicamente involucrada en el operativo. La Patrulla de Carreteras de Florida hizo una descripción inicial del hecho como una operación relacionada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

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No obstante, una fuente de seguridad nacional consultada por The Guardian afirmó que agentes de la Patrulla Fronteriza de igual forma, participaron en el encuentro.

La muerte de Coronilla sucede en una semana marcada por otros tres fallecimientos relacionados con operaciones o custodia del ICE. Dos personas murieron por disparos de agentes en Texas y Maine, mientras que otra falleció bajo custodia de la agencia durante un traslado hacia un centro de detención migratoria en Georgia.