“Ha sido una decisión tomada desde el amor”: ¿Terminaron J Balvin y Valentina Ferrer? Una publicación encendió los rumores sobre la pareja

Valentina Ferrer confirmó este miércoles su separación de J Balvin, esto según sus publicaciones en redes sociales luego de varios días de especulaciones acerca del estado de la relación.

La modelo argentina publicó una historia en Instagram en la que comentó que ella y el cantante colombiano, con nombre de pila José Álvaro Osorio Balvín, han decidido tomar caminos separados tras varios años juntos.

Historia cuenta Valentina Ferrer- Instagram

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer en la historia, que está sobre un fondo negro y fue divulgada desde su cuenta oficial de Instagram.

En el mismo mensaje, la modelo detalló que la decisión fue tomada de manera conjunta y que los dos buscan sostener una relación basada en el respeto, sobre todo por el hijo que tienen en común, Río.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, indicó Ferrer. Después añadió que la prioridad de ambos va a seguir siendo su hijo Río, quien nació en 2021: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

La modelo igualmente solicitó comprensión ante el momento que atraviesan y dejó claro que, pese al final de la relación sentimental, los dos mantienen su responsabilidad como padres.

VEA TAMBIÉN Jugador venezolano que disputó las últimas Eliminatorias con La Vinotinto y se destacó en Europa anuncia sorpresivamente su retiro del fútbol o

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, fue con lo que finalizó Ferrer previo a firmar el mensaje con su nombre.

La publicación confirma así los rumores que comenzaron a difundirse en redes sociales en los últimos días acerca de una posible crisis entre la pareja. Por el momento, las especulaciones se apoyaron especialmente en cambios en las publicaciones de ellos y en interpretaciones de sus seguidores, pero no había un anuncio oficial acerca del estado de la relación.

La separación pone fin a una relación que duró varios años y que tuvo diferentes momentos públicos. En enero de 2025, J Balvin contó que él y Ferrer atravesaron una separación en el pasado.

En esta ocasión, no obstante, el anuncio está escrito directamente por Ferrer y se refiere a una nueva decisión de tomar caminos separados. El mensaje no detalla las razones específicas de la ruptura ni culpa de responsabilidades a ninguno.