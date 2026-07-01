Habilitan famoso restaurante como hospital tras devastadores terremotos en Venezuela: fue uno de los pocos edificios que quedaron estables

Un reconocido establecimiento comercial en Venezuela fue habilitado como hospital para atender a las víctimas de los terremotos que golpearon al país el miércoles de la semana pasada.

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Médicos voluntarios utilizaron las instalaciones y aceras de un restaurante de McDonald's en Caraballeda, en La Guaira, para atender las emergencias derivadas del desastre natural.

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NTN24 estuvo en el local comercial y habló con algunos de los doctores presentes, quienes explicaron cómo ha sido distribuido el sitio para que pueda funcionar de manera práctica para las víctimas y los especialistas.

En el restaurante, contaron los doctores, hay un área designada para albergar los insumos que se han recibido por parte de varios sectores y que han sido de gran utilidad para las víctimas y los expertos en la salud.

Asimismo, hay también una zona para las mascotas que han sido recogidas por varias personas en la calle, quienes las llevan al restaurante para que les traten las afectaciones que han sufrido luego de los terremotos.

Se designó además una zona de descanso que es transformada durante el día para que funcione como espacio en el que se clasifican los insumos, donde también se ubican algunos doctores.

El reconocido lugar de comidas rápidas, que se convirtió ahora en un centro de atención y apoyo logístico, fue uno de los pocos edificios que quedaron estables en la zona luego de que las edificaciones que lo rodean se derrumbaran a causa de los fuertes sismos.

"Estoy armando grupos con mis compañeros y estamos saliendo a las zonas afectadas, pero básicamente desde que empiezas a caminar hasta que llegas al lugar, vas atendiendo un paciente, o sea, lo vas atendiendo en el momento y sigues caminando", contó uno de los doctores.

McDonald's, por su parte, reconoció el trabajo de los presentes en el lugar, pues varios de sus colaboradores también han participado del esfuerzo humanitario en medio de la tragedia.

"Hoy queremos reconocer a quienes, con compromiso, empatía y vocación de ayudar, han estado al servicio de la comunidad durante la emergencia en el Rest McDonald's ubicado en Caraballeda, estado La Guaira", escribió McDonald's Venezuela en una publicación en redes sociales.

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