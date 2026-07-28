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Martes, 28 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Servicio Geológico de EE. UU. corrigió el epicentro del sismo del 24 de junio en Venezuela

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: EFE - USGS
Foto: EFE - USGS
El USGS aclaró que este terremoto "fue el segundo de un doblete.

En las últimas horas el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó la ubicación del epicentro del terremoto de magnitud 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela.

Según el organismo especializado, el fenómeno ocurrió 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, en La Guaira, y no cerca de Yumare, en Yaracuy, como se había anunciado en un principio.

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"La ubicación del sismo principal se actualizó con más datos y un análisis más preciso el 28/07/2026 UTC. Es probable que la incertidumbre en la ubicación real sea mayor que los 6 km calculados, ya que las llegadas iniciales quedaron ocultas por un sismo precursor", explicó el USGS.

Y añadió que este terremoto "fue el segundo de un doblete. Un sismo precursor de magnitud 7.2 ocurrió 30 segundos antes del sismo principal de magnitud 7.5".

Foto: USGS
Foto: USGS

Observaciones del USGS tras el sismo:

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El USGS ha identificado varias zonas afectadas, entre ellas:

  • Estructuras enterradas o dañadas en Catia La Mar y Playa Grande.
  • Posibles comunidades aisladas debido a carreteras parcial o totalmente bloqueadas a lo largo de la carretera costera al oeste de Catia La Mar a Puerto Cruz, y las poblaciones del interior en esta área pueden quedar aisladas de las comunidades costeras.
  • Estructuras dañadas por deslizamientos de tierra localizados cerca de la autopista 6 al norte de Maracay .
  • Deslizamientos de tierra generalizados o importantes en las montañas costeras desde La Guaira hasta Naiguatá.

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