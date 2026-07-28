Servicio Geológico de EE. UU. corrigió el epicentro del sismo del 24 de junio en Venezuela

En las últimas horas el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó la ubicación del epicentro del terremoto de magnitud 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela.

Según el organismo especializado, el fenómeno ocurrió 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, en La Guaira, y no cerca de Yumare, en Yaracuy, como se había anunciado en un principio.

"La ubicación del sismo principal se actualizó con más datos y un análisis más preciso el 28/07/2026 UTC. Es probable que la incertidumbre en la ubicación real sea mayor que los 6 km calculados, ya que las llegadas iniciales quedaron ocultas por un sismo precursor", explicó el USGS.

Y añadió que este terremoto "fue el segundo de un doblete. Un sismo precursor de magnitud 7.2 ocurrió 30 segundos antes del sismo principal de magnitud 7.5".

Foto: USGS

Observaciones del USGS tras el sismo:

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El USGS ha identificado varias zonas afectadas, entre ellas: